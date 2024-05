Il candidato Claudio Baldini: "Una sala prove per i giovani"

Il dibattito politico è accesissimo in tutta la Bassa Romagna, in attesa del voto dell’8 e 9 giugno. L’attenzione verso la parte più giovane della comunità fusignanese fa parte del programma politico del candidato sindaco Claudio Baldini sostenuto dalla lista civica ’Prima Fusignano’. A parlarne ieri, al centro Il Granaio è stata la ventenne Sara Passavanti, studentessa della facoltà di giurisprudenza e membro della lista ed espressione di Gioventù Nazionale. L’incontro, moderato dal Coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna Rudi Capucci, ha visto la partecipazione, oltre alla giovane candidata, anche di Claudio Baldini, candidato sindaco, e di Riccardo Vicari, presidente provinciale di Gioventù Nazionale. "Sono entusiasta del numero dei giovani candidati in provincia di Ravenna – ha sottolineato quest’ultimo –. Reputo Sara un punto di riferimento per la comunità giovanile del comune di Fusignano".

Da parte sua, Sara Passavanti ha ribadito il suo scopo, ovvero quello di "far interessare i giovani alla politica portando la loro voce e trattando di tematiche sociali. La politica è una piattaforma per far sentire la nostra voce – ha spiegato –. È il terreno su cui si combattono le battaglie in cui noi crediamo".

In conclusione dell’incontro il candidato sindaco Claudio Baldini della lista civica ’Prima Fusignano’ ha ricordato i punti relativi alle politiche giovanili presenti all’interno del suo programma per le prossime amministrative, che partono dal coinvolgimento della scuola per arrivare al potenziamento di attività come sport e musica, anche attraverso la realizzazione di una sala prove attorno alla quale i giovani della cittadina possano aggregarsi per esprimere le loro potenzialità artistiche e culturali.

Monia Savioli