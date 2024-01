Il candidato Mazzolani: "Ecco le mie proposte"

Massimo Mazzolani ha ufficializzato il suo ritorno in politica correndo alle elezioni amministrative di giugno rappresentando l’area di centrodestra. Ora lo attende la fase di dialogo, ricerca di alleanze e stesura di un programma.

Massimo Mazzolani, lei ha deciso di tornare in politica, quale motivo l’ha spinta?

"L’amore per la mia città, dove vivo e lavoro, e sicuramente le persone che mi hanno avvicinato in questi mesi chiedendomi di rientrare nella vita politica della città, vedendo in me la persona giusta. Ne sono onorato e mi auguro di riuscire nell’intento che ci siamo prefissati".

Per ora, il suo avversario sarà Mattia Missiroli candidato PD. Su quali temi la vostra visione vi lega e su quali ci sono differenze?

"Sulla visione di città del candidato del PD potrò parlare quando ne esprimerà una. Ma io non mi preoccupo di quello che dice il candidato del PD. Mi preoccupo di parlare della città che immagino e che dovremo costruire. La responsabilità che mi sono assunto domandando autonomia decisionale deriva proprio dal fatto che penso a come realizzare ciò che ho e abbiamo in mente, non tanto a ciò che proporrà il candidato del PD". Se vincesse il centrodestra sarebbe un cambiamento epocale per la città. Pensa che Cervia sia pronta per un cambio di questo tipo?

"Anzitutto, preciso che parlare di solo centrodestra è riduttivo, in quanto il percorso che ho avviato e che intendo proseguire è quello di un ampio consenso anche trasversale, rispetto al quale certamente l’appoggio che mi è stato ufficializzato dal centrodestra cervese è fondamentale, ma non deve passare questa dicotomia centrosinistra-centrodestra che non è assolutamente il tema centrale di questa mia campagna elettorale. Cervia non ha mai conosciuto alternanza politico amministrativa. Ritengo che sia giunto il momento di fare questo passo nell’interesse di tutti, ma, ovviamente, perché ciò avvenga nel prossimo giugno sarà anche mio compito riuscire a spiegare ai cittadini e convincerli della bontà della visione di città che intendo costruire".

Si dice che a "a Cervia è tutto sempre difficile". Secondo lei è vero?

"Non conoscevo questo modo di dire, onestamente, ma potrebbe valere per molti luoghi non solo per Cervia. Penso che ogni tipo di sfida sia difficile, ma preferisco pensare al fatto che possa essere impegnativa, stimolante, ricca di opportunità. Non sono le difficoltà che mi frenano, anzi, mi spronano e stimolano".

In questi anni lontano dalla politica cos’ha imparato?

"Certamente ho toccato con mano lo scollamento che si è creato tra larga parte della cittadinanza e il sistema politico, ma certamente non è un fenomeno solo cervese. Dieci anni lontano da ruoli istituzionali mi hanno però anche permesso di guardare ai temi della città e ai suoi bisogni con occhi differenti rispetto ad allora. E questo differente sguardo ha suscitato in me interrogativi su cosa fare e su come fare per il benessere di Cervia e di tutta la comunità. Anche da questo nasce la decisione di candidarmi a sindaco di Cervia".

Ilaria Bedeschi