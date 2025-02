Il cane Ice messo in salvo dai ferrovieri

È una storia a lieto fine quella che ha visto come protagonisti una capotreno, un viaggiatore, due macchinisti, la Polizia locale di Ferrara, ma soprattutto (suo malgrado) ‘Ice’, un simpatico cagnolone di quindici anni che lunedì scorso, lungo la linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, ha corso il concreto rischio di essere investito dai convogli in transito. Il senso civico e la grande sensibilità dimostrata dalla capotreno e da due suoi colleghi macchinisti hanno consentito di evitare ad ‘Ice’ una fine orribile. Approfittando di un cancello lasciato inavvertitamente socchiuso, l’animale si era allontanato di prima mattina dall’abitazione dei suoi proprietari, una coppia di coniugi che risiede in via XIV Aprile. Dopo aver girovagato in paese, si era diretto verso la stazione ferroviaria della frazione conselicese, per poi stendersi letteralmente sui binari ed appisolarsi. A raccontare l’episodio con un pizzico di commozione è Alice Bergamini, la capotreno che si è adoperata in prima persona, mettendo in atto il lodevole gesto: "Sono stati i miei colleghi macchinisti Marco Cova e Mattia Malagoli a segnalare la presenza, a poche decine di metri dalla stazione di Lavezzola in direzione Argenta, di un cane che si aggirava lungo i binari. Animale che era stato notato anche da altri macchinisti transitati su un paio di treni che avevano preceduto quello su cui ero in servizio io. Non appena il mio treno ha effettuato la fermata presso la frazione conselicese, non ci ho pensato su due volte e sono scesa. Ice mi si è subito avvicinato, proprio come se fosse in cerca di aiuto. A quel punto, consapevole dei rischi che avrebbe corso e nel timore poi di rivederlo investito, non ho resistito e mi sono permessa di prenderlo in braccio e di caricarlo sul treno. Durante il viaggio verso Ferrara ho contattato la Polizia locale della città estense, spiegando loro l’accaduto".

Arrivati in stazione a Ferrara Gamberini ha affidato il cane agli agenti, "i quali poi, grazie al microchip applicato all’animale, sono riusciti a identificare i suoi proprietari. Un doveroso grazie anche a un viaggiatore che ha coccolato Ice mentre avvisavo le forze dell’ordine e svolgevo il mio lavoro. Ice è stato davvero fortunato, e per me è stata una giornata gratificante. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra". Comprensibile, come è facile immaginare, la gioia mista a commozione dei proprietari, che hanno potuto riabbracciare il loro cagnolone: "Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato nel riportarlo a casa. È una storia di sensibilità e di senso del dovere verso gli altri, che dovrebbe insegnare molto a tutti. Grazie davvero".

Luigi Scardovi