Il cane Zico vigile in stazione. Il pusher non lo dribbla

Controlli antidroga, sotto le feste, della Polizia locale, con l’ausilio del nucleo cinofilo. In particolare, nei pressi della fermata del trasporto pubblico locale, il cane Zico ha richiamato l’attenzione del suo conduttore verso un cittadino tunisino, il quale, interrogato in merito alla eventuale detenzione di sostanza stupefacente, ha dichiarato di avere del fumo e lo ha consegnato spontaneamente, estraendolo dalla tasca del giubbotto. Addosso aveva circa un grammo di oppiaceo e a sua carico scatterà la segnalazione alla prefettura come assuntore e sanzione ai sensi del regolamento di polizia urbana. All’interno del sottopassaggio pedonale che conduce da viale Pallavicini a piazzale Aldo Moro, occultato tra una fioriera in cemento e la parete del sottopassaggio, la Polizia locale ha poi rinvenuto un panetto di cento grammi di hashish. Un ritrovamento non casuale, poche da tempo quell’area è monitorata dagli agenti in quanto frequentata anche da spacciatori. L’involucro è stato posizionato nell’unico punto del sottopassaggio non è raggiunto dalla copertura delle telecamere, quindi al momento non sono molto gli elementi utili per risalire all’autore del reato, anche se sono stati ascoltati dei testimoni. Per ora il sequestro è scattato contro ignoti.