Il cantiere alla Rocca Brancaleone. Prorogati i lavori: sono in ritardo. Niente cinema estivo nell’Arce

Un’altra estate senza la rassegna cinematografica dentro all’Arce della Rocca Brancaleone. Già l’anno scorso i lavori in corso avevano impedito le serate all’aperto davanti al grande schermo, con l’auspicio di poter tornare quest’anno in uno spazio ancora più bello, dopo l’intervento per valorizzare e restaurare il complesso. Invece, purtroppo, i lavori sono in ritardo. La consegna del cantiere alla ditta da parte del Comune era avvenuta il 5 dicembre 2023, con la fine prevista entro il 17 aprile di quest’anno: era stato infatti calcolato che servissero 500 giorni. Lo scorso 26 marzo però la ditta, la Ar.Co Lavori, ha richiesto una proroga al 31 agosto che Palazzo Merlato ha accettato. E così niente cinema nell’Arce, come l’anno scorso, in cui era stata concessa un’altra zona all’interno della Rocca.

"La rassegna verrà rifatta esattamente nello stesso posto dell’anno scorso, il Comune ha rimesso a bando l’area e di questo abbiamo ricevuto comunicazione – dice Alberto Beltrani di Cinemaincentro, la società che ha curato la rassegna nella Rocca negli ultimi anni –. Parteciperemo al bando e quindi ora non sappiamo se saremo noi a rifare la rassegna, che sarà sempre all’interno del parco della Rocca ma fuori dalla cinta muraria che è oggetto della manutenzione, come lo scorso anno". Un’area comunque suggestiva, ma meno capiente: può contenere infatti fino a 300 posti a sedere, al posto dei 500 dell’Arce.

Per quanto riguarda il bando, è rivolto a realtà che abbiano maturato esperienza organizzando almeno tre rassegne cinematografiche con un minimo di 30 proiezioni ciascuna. "La selezione del gestore – si legge – verrà effettuata in base alla qualità della proposta culturale e del progetto allestitivo e all’incisività del piano di comunicazione e promozione che dovranno essere descritti nell’offerta stessa". Non è previsto alcun canone.

sa.ser