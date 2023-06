Il cantiere di Ca’ di Lugo Santerno, due ditte per ricostruire gli argini

Proseguono i lavori nella frazione lughese Ca’ di Lugo, con l’obiettivo di impermeabilizzare e poi sistemare gli argini del fiume Santerno, dopo il crollo avvenuto una quindicina di giorni fa. A fare il punto della situazione nella giornata di ieri è arrivata la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, impegnata in un sopralluogo con il sindaco Davide Ranalli.

Quello a Ca’ di Lugo è uno dei cantieri più complessi, in cui il fondo alveo si è occluso a causa del cedimento interno delle sponde provocato dall’enorme quantità di acqua caduta. In particolare, nel punto della rottura stanno lavorando due ditte con l’impiego di dodici mezzi tra escavatori, ruspe, rulli, dumper e mezzi per posizionare le palancole. In questa prima fase ne saranno posizionate per circa 80 metri e permettere così ai cittadini di rientrare il prima possibile nella piena disponibilità delle proprie abitazioni.

Due settimane fa, come un uragano, è avvenuta la rottura degli argini del fiume Santerno nella frazione di Ca’ di Lugo. La forza dell’acqua era stata tale da far addirittura crollare una porzione di un’abitazione. La fiumana ha poi travolto anche diverse auto. A quel punto si sono rese necessari provvedimenti di evacuazione per mettere in sicurezza gli abitanti del territorio.

Oggi, grazie ai lavori in corso, gli argini saranno ripristinati come prima della rottura e la situazione sarà riportata il prima possibile alla normalità.