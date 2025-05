Il capitano Chinnici presenta il suo libro

Questo sabato alle 17.30 il comandante del nucleo compagnia carabinieri di Faenza, il capitano Alessandro Averna Chinnici, sarà a Forlì a presentare il libro che ha scritto assieme a Riccardo Tessarini, intitolato ’L’Italia di Rocco Chinnici. Storia di un giudice rivoluzionario e gentile’. Il capitano Chinnici è infatti il nipote del magistrato che faceva parte del pool antimafia decisivo per la lotta a Cosa Nostra e che è stato assassinato a Palermo il 29 luglio del 1983 facendo esplodere un’auto imbottita di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione, in via Giuseppe Pipitone.

Il volume, edito da Minerva, sarà presentato alle 17.30 a palazzo Albicini, in corso Garibaldi 80. L’incontro è promosso dal circolo Aurora. Dialogherà con gli autori Simona Palo.