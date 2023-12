Il Capodanno questa volta vale doppio

Un Capodanno doppio, quello che saluterà il 2023. La città di Lugo ha deciso di organizzare due eventi, il classico concerto in piazza Baracca, quest’anno con la partecipazione degli Extraliscio e il New Eve Party, che alle Pescherie della Rocca avvierà di fatto il 2024, accompagnandolo con vari dj set fino alle 3 del mattino. "Sta finalmente per concludersi uno degli anni più complicati che ricordiamo – spiega l’assessora alla Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini –. Un anno di devastazioni, di danni ingenti, di traumi. Con i concerti del 31 dicembre vorremmo regalare un po’ di allegria e divertimento ai cittadini e alle cittadine che decideranno di passare il Capodanno in piazza a Lugo. Questa è stata la nostra volontà, il nostro desiderio fin da quando abbiamo progettato, a fine maggio, gli eventi estivi e poi la notte delle zucche e poi il Natale. Grazie a tutti coloro che ci sono stati, che ci saranno, che ci hanno lavorato, che hanno dato una mano".

I festeggiamenti dell’ultima notte dell’anno partiranno alle 22,30, in piazza Baracca. Attesi sul palcoscenico sono Mirco Mariani e gli Extraliscio, band divenuta nota soprattutto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Una serata con il cuore romagnolo che promette grande coinvolgimento per il pubblico. Sul palcoscenico infatti salirà anche Mauro Ferrara, la voce di "Romagna mia" nel mondo. Dopo l’immancabile conto alla rovescia ed il brindisi in compagna di sindaco e giunta, i festeggiamenti proseguiranno alle Pescherie della Rocca, spazio già aperto, in supporto alla piazza, a partire dalle 22,30 con angolo bar e musica soft .

Dalla mezzanotte e mezza e fino alle 3 del mattino, il New Eve Party organizzato da CISIM e Il Lato Oscuro della Costa, in collaborazione con Melody Box, proporrà tre djset con diversi generi musicali, dalla black house al rock, passando dall’elettronica ai classici della musica italiana. "Un modo – spiegano gli organizzatori – per coinvolgere anche pubblici diversi e creare un collegamento con la piazza". Entrambi gli appuntamenti saranno ad accesso gratuito. Largo Tricolore, che fronteggia le Pescherie della Rocca, sarà chiuso al traffico a partire dalle 20 in modo da consentire al pubblico di entrare ed uscire dalle Pescherie in piena libertà. Per l’occasione sarà anche adottata un’ordinanza che disciplina l’uso dei contenitori in vetro che verrà comunicata nei prossimi giorni. Nel contempo, anche Largo Relencini sarà chiuso al traffico dalle 21.30 all’1.30.

Monia Savioli