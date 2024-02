Il Capra Team vince a Monte San Pietro. Ravenna sale al secondo posto

Il Capra Team Ravenna sbanca il campo di Monte San Pietro con un rotondo 65-49 (17-11; 29-21; 50-31) nel posticipo, salendo così al secondo posto. La gara è equilibrata fino all’intervallo poi le romagnole piazzano il break decisivo e chiudono i conti. Continua dunque l’ottimo momento della squadra di coach Colucci che ha quasi ipotecato uno dei primi quattro posti che valgono i playoff. Domenica il Capra Team scenderà in campo alle 18.30 in casa del CMP Global Basket Granarolo dell’Emilia. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 18, Vannucci 11, Gonzales Lago 11, Calabrese 7, Babini 2, Onyekwere 5, Gentile 7, Dasara 4, Balaj, Cavina. All.: Colucci Classifica: Granarolo 22; Vis Ferrara, CMB Bologna e Capra Team 18; Monte San Pietro 12; CMP Granarolo 10; Castelfranco Emilia e Sasso Marconi 8; Aics Forlì 6; Vis Trebbo 0.