Il cardinale Robert Sarah presenta il suo libro

L’associazione culturale San Michele Arcangelo propone la presentazione del libro ’Dio esiste?’ (Edizioni Cantagalli) da parte del suo autore, il cardinale Robert Sarah, che si terrà alle 18.30 di oggi presso la chiesa di San Giuseppe a Marina di Ravenna.

Figura di primo piano della Chiesa cattolica contemporanea, il cardinale Sarah è stato Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dal 2014 al 2021, nominato da Papa Francesco. Creato cardinale da Benedetto XVI nel 2010, Sarah ha collaborato strettamente con il Papa emerito, firmando insieme a lui il libro ’Dal profondo del nostro cuore’ (2020), in difesa del celibato sacerdotale. Il cardinale Sarah è stato nominato inviato speciale da Papa Leone XIV per le celebrazioni del 400° anniversario delle apparizioni di Sant’Anna al Santuario di Sainte-Anne-d’Auray, in Bretagna, il 25 e 26 a luglio.