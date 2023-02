Il cardinale Zuppi ospite dell’Istituto dei Missionari Saveriani

La sera di lunedì scorso, l’Istituto dei Missionari Saveriani di San Pietro in Vincoli ha ospitato l’arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, che ha illustrato l’enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’.

Va ricordato che la Casa dei Saveriani, per tanti anni sede del noviziato, è ora casa di spiritualità, per quanti vogliono in qualche modo trovare un momento di pace, di riflessione e di preghiera. Qui risiedono alcuni padri con il vescovo saveriano Monsignor Giorgio Biguzzi, originario di Cesena, per tanti anni vescovo a Makeni in Sierra Leone. Questa casa fu donata, nel 1932, dalle sorelle Vignuzzi all’ allora arcivescovo di Ravenna, Monsignor Antonio Lega, perché ne facesse un opportuno impiego, e Lega pensò di donarla ai missionari di Parma, congregazione fondata da Guido Maria Conforti (1865-1931), dapprima arcivescovo di Ravenna e poi di Parma, proclamato santo nel 2011, allo scopo di farne un noviziato, ovvero un luogo dove i giovani che si preparavano per le missioni potessero soggiornare lì per un anno. La sera del 30 gennaio è stata introdotta da Walter Raspa (Presidente regionale d Acli) che ha evidenziato la somiglianza della figura di Zuppi con quelle di monsignor Tonini e monsignor Benini. Ha fatto seguito il saluto di Luciano Ravaioli (responsabile pastorale sociale e lavoro della diocesi di Forlì–Bertinoro). Successivamente l’ex presidente della Regione Vasco Errani (dell’associazione "Idee per la sinistra"), ha messo in rilievo l’importanza non solo per i credenti dell’enciclica ‘Fratelli tutti’, auspicando un nuovo umanesimo in questo tempo disumanizzante.

Prendendo poi la parola, Zuppi, con la sua proverbiale affabilità e schiettezza, commentando l’enciclica ha sottolineato l’importanza di vivere nella casa comune come unica famiglia, perché siamo tutti sulla stessa barca. Sono necessarie quindi azioni concrete per restaurare il mondo e superare i malanni generali cominciando dalla pandemia che ora è divenuta crisi sanitaria, economica, sociale e politica. Indispensabile è operare tutti per la pace senza la quale nessuna opera è possibile. Occorre quindi una rifondazione del vivere umano e Zuppi ha evidenziato l’importanza dell’agire come un "noi" e non come io, e della gentilezza come antidoto all’aggressività crescente, in una società dove l’individualismo, l’egoismo, il relativismo esasperato hanno messo tristi radici. Di qui il dovere di un impegno comune per salvaguardare l’uomo e l’ambiente, come anche la precedente enciclica, "Laudato sii", da lui citata, suggerisce.