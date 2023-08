Il Carillon Alchemico di Fabio Pignatta alla biblioteca Oriani

Dante Plus presenta oggi alle 21:30, presso la biblioteca di Storia contemporanea Alfredo Oriani, il Carillon Alchemico di Fabio Pignatta, uno spettacolo realizzato sull’installazione dedicata all’alchimia della Divina Commedia prodotta con materiali di recupero. La performance sarà una elevazione spirituale che partirà dall’inferno passando dal purgatorio per arrivare al paradiso. Dante Plus sarà aperto oggi nei seguenti orari: 10-13, 16-19 e 21-23. L’evento è a ingresso gratuito.

Info: www.danteplus.com