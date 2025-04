Il carnevale di San Lazzaro. Un carro anche dalla Croazia

La festa dei colori e dei dolci è arrivata finalmente anche a Faenza, e come da consuetudine lo ha fatto nel bel mezzo della quaresima, a due settimane dalla Pasqua. Ieri le vie del borgo sono state invase dal carnevale di San Lazzaro, anche se l’edizione di quest’anno ha risentito del meteo di ieri pomeriggio: dopo la giornata soleggiata di sabato ieri il vento e il freddo inaspettato hanno avuto la meglio, e così alla festa per le strade c’era meno gente del solito.

Il carnevale, però, è stato variopinto come sempre: non sono mancati gruppi mascherati e carri allegorici provenienti da tutta Italia, tra cui il gruppo di Skrijevo (Croazia), ospite del carnevale internazionale di Rijeka, il Comitato Boscarel di Verona, il Gruppo Morgana di Moglia (nel Mantovano), i Biker Free Motor Biker Birrata di Faenza, il Gruppo Biker Anime Ribelli di Forlì, i Frustatori ’Cassani’ di Solarolo, le allieve della A.S.D. ’Diamante Torelli’ e il Gruppo Taqsim di Faenza. Ad aprire il corteo gli sbandieratori e musici under 15 del Borgo Durbecco.