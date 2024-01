Il carnevale in aiuto della Casa della carità

Il 4 e 11 febbraio il ‘Carnevale dei ragazzi Città di Ravenna’ tornerà a colorare le strade di Ravenna e Punta Marina, con la sfilata di sette carri realizzati da nove parrocchie, per la gioia soprattutto dei più piccoli. "Dai tempi del cardinale Lercaro abbiamo questa bella tradizione – afferma l’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni –. Oggi come ieri è un bel momento di comunità che serve per fare aggregazione e infondere positività". La speranza del comitato organizzativo è che sia prima di tutto un Carnevale felice, nonostante qualche difficoltà non manchi.

"In tanti assistono volentieri alle sfilate – racconta don Alberto Brunelli, responsabile diocesano del Carnevale – ma poi faticano a partecipare come volontari. Dobbiamo lottare affinché nelle parrocchie qualcuno si prenda la responsabilità di fare i carri e i costumi". Tra gli aspetti positivi c’è certamente la ‘fame’ di biglietti della Lotteria di beneficenza. "I biglietti sono 15mila e sono quasi tutti esauriti prim’ancora delle sfilate – spiega Pino Farinelli della segreteria organizzativa –. Siamo riusciti ad ampliare la rete di distribuzione, acquisendo per esempio il Cral dell’Ausl che ci sta dando un’ottima mano visto che ormai i biglietti non si vendono più molto nelle parrocchie dove si è persa un po’ di affluenza".

Anche i premi sono cresciuti, arrivando a quota 26. Oltre al primo premio che è sempre un’auto, in tal caso una Citroen C3, per la 46esima edizione si è deciso di puntare sui buoni spesa sempre molto apprezzati dalle persone. Obiettivo della lotteria è la raccolta di fondi per la realizzazione di un nuovo dormitorio e dell’ampliamento della Casa della Carità di Santa Teresa. "Il Carnevale è un evento storico della città a tutti gli effetti – commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani –. Senso della comunità, sano divertimento e solidarietà: sono i tre ingredienti di punta della manifestazione". Che clima di respira all’interno delle parrocchie? "Notiamo un forte bisogno di comunità – rivela la volontaria Agnese Re che parteciperà con la parrocchia di Santa Maria in Porto – soprattutto da parte dei ragazzi delle scuole superiori e dell’università un po’ stufi dello strapotere dei social e desiderosi di recuperare rapporti umani di valore. Con la loro energia, sono riusciti a coinvolgere anche i familiari". Tema della sfilata 2024 è ‘Giocando in allegria’. Il 4 febbraio per le strade di Ravenna con partenza da via di Roma alle 14.30 e l’11 per quelle di Punta Marina con inizio da viale dei Navigatori alla stessa ora, sarà possibile ammirare i carri delle parrocchie di San Biagio, San Paolo e il Redentore, Santa Maria in Porto, Marina di Ravenna, San Rocco, Punta Marina e Porto Fuori.

Tornano anche il concorso fotografico ’Giorgio Re’ dedicato alla foto più bella del Carnevale e il premio alla maschera più originale sponsorizzato da Il Resto del Carlino. Da segnalare infine una novità: il ‘Crazy Carnival Party’, la festa in maschera che si terrà l’8 febbraio dalle 17 alle 20 nella parrocchia di Santa Maria del Torrione. Per l’occasione burattini, musiche, magiche bolle e merenda per i bambini.

