Il ’Carosello’ del Teatro Due Mondi per le strade di Sant’Agata

Gli animali-musicanti del Teatro Due Mondi scendono in strada: ’Carosello’ è in scena a Sant’Agata sul Santerno oggi a partire dalle 15, in occasione della festa della patrona, in piazza "umberto I.

Un messaggio etico sul valore dell’accoglienza è alla base del riallestimento, a cura dello storico gruppo faentino, della celebre fiaba dei fratelli Grimm ’I musicanti di Brema’, in uno spettacolo per gli spazi aperti e per il pubblico di ogni età, che sarà presentato nell’ambito della Festa della Patrona.

"Carosello mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare ’I musicanti di Brema’ per raccontare una storia nuova, contemporanea, nelle strade delle città d’Europa" spiega il regista Alberto Grilli. Lo spettacolo è interpretato da Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori. "I nostri musicanti sono artisti girovaghi e un po’ imbonitori, che arrivano nella piazza del paese per cantare le loro canzoni e raccogliere il denaro sufficiente per mangiare. Ed ecco gli elementi di novità della storia: insieme ai quattro animali della fiaba, l’asino, il cane, il gatto e il gallo, qui troviamo anche un’oca. Per ultima poi si aggiunge al gruppo una cicogna che ha un fagotto con sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia. Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame Europe e abita in una strada che si chiama ’Via dell’ospitalità’. Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono da subito anche il pubblico, che accompagna gli spostamenti e la ricerca, con la particolare partecipazione dei bambini.

La partecipazione libera e gratuita.