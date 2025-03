Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica-ambito territoriale di Ravenna e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle Amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio. Domani dalle 15 alle 17 è in programma alla Casa della Comunità di Bagnacavallo (via Vittorio Veneto 8) ‘Il carrello della salute’, un appuntamento per imparare a fare la spesa insieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro, condotto da un operatore dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, è rivolto in particolare a chi soffre di patologie croniche, ai loro familiari e caregiver.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo promosalute.ra@auslromagna.it o telefonare al numero 334.6705941, attivo dal lunedì al venerdì, (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16).