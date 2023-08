Il carrello non si apre, aereo finisce fuori pista

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri quelli vissuti all’aeroporto della Spreta dove un aereo da turismo, forse a causa di un problema al carrello, è finito lungo nella pista terminando la sua corsa nel prato. Il velivolo - un Piper Turbo Lance 2 il modello - non ha riportato evidenti conseguenze: lo stesso - per fortuna - è accaduto agli occupanti.

Il campo volo della Spreta del resto è uno dei più ampi d’Italia: ciò fa sì che le abitazioni risultino a distanza e che quindi le eventuali collisioni di velivoli in decollo o atterraggio contro edifici civili, risultino praticamente impossibili. Sul posto, per gestire le fasi dell’emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco. Stando a quanto è stato possibile apprendere, c’erano quattro persone a bordo del Piper, decollato da Venezia e atterrato in emergenza come detto a Ravenna. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti tecnici per capire il motivo per cui il carrello non si è aperto (un’ipotesi potrebbe essere quella del guasto meccanico). Fortunatamente, a parte il grande spavento, i quattro occupanti il velivolo non hanni riportato ferite.