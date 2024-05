Il carro ‘Invisibili’ vince la notturna ‘Petra’ è la creazione bella di giorno

Affascinati, entusiasti ed emozionati erano i tanti, in gran parte giovani, che sabato hanno assistito alla sfilata notturna dei tre carri allegorici della Festa di Primavera di Casola Valsenio. Nel buio calato sul paese avanzavano i carri illuminati da faretti che evidenziano figure in costume e scorci della struttura dalla quale uscivano musiche che esaltavano i temi proposti, temi seri della società contemporanea, proposti alla piazza con una ’letteratura’ originale, unica in Italia. La giuria, composta dallo scultore Aldo Rontini, dall’architetta Valentina Mazzotti, dalla poetessa Monica Guerra, dall’architetto Davide Cristofani e da Ayano Yamamoto, ha decretato vincitore della sfilata notturna il carro "Invisibili" della Società Sisma. Un carro sulla negatività del nostro tempo che scorre senza memoria in una giostra che macina uomini e tragedie. La giuria ha apprezzato la sua veste pittorica delineata da una luce dinamica che ha valorizzato la suggestione visiva dei temi proposti e la coerenza tra note, illuminazione e tema.

Sono stati inoltre comunicati verdetto e classifica della sfilata diurna del 25 aprile. Vincitore è risultato ‘Petra, una questione personale’ della Società Nuova Peschiera che concatenava alluvioni e frane materiali, com’è accaduto un anno fa, alle ‘frane’ della psiche umana. Un carro ricco di contenuti, coerenti con il messaggio allegorico in continuità con l’intorno (paesaggio e persone) per cui lo spettatore diventava attore, attratto dal carro e dal tema che da personale si fa universale. Secondo classificato il carro ‘Come sempre ha fatto’ della Società Extra, basato sul rischio della fine del mondo dalla quale possono salvarci solo i giovani. Un carro ben costruito con un felice inserimento dei figuranti nella scena, ma il messaggio, pur interessante, non prendeva una posizione netta. A parziale consolazione, l’Extra è risultata prima nella votazione del pubblico della sfilata diurna. Terzo ‘Invisibili’, carro dal forte impatto visivo con contenuti di rilevante attualità ben interpretata da figuranti e allestimento, ma non tali da generare un sentimento di empatia.

Beppe Sangiorgi