Il Carroccio: "Nessuna rottura. È lei che ha cambiato idea"

Con l’addio di Anna Greco il centrodestra ha almeno una certezza in più in vista della campagna elettorale: Alvaro Ancisi non sarà il candidato sindaco unitario. La frattura sul suo nome consumatasi dentro la Lega, con Fratelli d’Italia che si frega le mani non tardando a imbarcare la transfuga Anna Greco, non lascia spiragli per l’85enne storico consigliere.

La Lega sembra aver accusato il colpo senza traumi: "Salutiamo Anna Greco augurando buona fortuna a lei e soprattutto a Fratelli d’Italia che l’ha accolta – commentano il segretario provinciale Lorenzo Zandoli e quello comunale Luca Cacciatore –. Greco non la racconta giusta e scivola più volte nella ricostruzione dei fatti. Se fosse vero che il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone avrebbe ‘rotto a freddo’, come lei afferma, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra, a maggior ragione avrebbe sbagliato Gianfilippo Rolando ad annunciare, senza essersi consultato con nessuno se non con la sola Greco, la candidatura a sindaco di Veronica Verlicchi. Ma se Greco non sa che la strategia di Morrone parte da lontano e nasce comunque da confronti con gli alleati, è perfettamente al corrente che la candidatura a sindaco di Alvaro Ancisi è stata votata favorevolmente dal 98 per cento della sezione ravennate della Lega appositamente consultata, contrari solo Rolando e Greco. Dunque, nessuna rottura e nessuna divisione nella Lega, se non da parte di Greco, che proprio il 21 gennaio scorso, appena una ventina di giorni fa, aveva chiesto addirittura la ‘militanza’ nella Lega, passo importante nel nostro partito".

A malizia segue malizia: a dare manforte ad Anna Greco è proprio Gianfilippo Nicola Rolando: "Il voto su Ancisi è merito delle ’truppe cammellate’ portate da Morrone, suoi fedelissimi arrivati a Ravenna solo per certificare la sua decisione. E’ lui stesso ad ammettere che la Lega ravennate – rappresentata da me e Anna Greco – era contraria alla candidatura di Ancisi".

Morrone viene accusato da Greco e Rolando di aver fatto male i conti: "Candidando Ancisi non ha aperto alcuna spiraglio per riportare la Lega in consiglio –. Ad essere eletto sarà infatti Ancisi, accompagnato probabilmente da Gianfranco Spadoni. La Lega non riuscirà a eleggere un terzo consigliere".

Vaticini solo apparentemente secondari: a destra ormai non c’è decisione che non venga presa con un occhio alle proiezioni del prossimo consiglio comunale".

f.d.