Il cartello per Fleximan sul velox

"In arrivo Fleximan". E accanto un dito medio stilizzato (ma potrebbe essere pure qualcos’altro). È il cartello che una mano ignota ha appeso all’autovelox di via Bellucci, l’ultimo installato dal Comune, attivo dallo scorso ottobre in città in un punto in cui vigono i 50 chilometri orari.

Il riferimento è al ’killer seriale’ dei velox fissi che, armato di flessibile, ha colpito 13 volte tra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. E che la popolazione dei social ha accolto come un eroe in queste settimane, ampliando il fenomeno, tanto che non è detto che tutti e 13 i colpi siano da attribuire alla stessa persona. Ora qualcuno invoca il suo intervento anche nel nostro territorio, ma occorre ricordare che nel 2022 la nostra è stata la provincia peggiore per omicidi da incidente stradale.