Il Cartellone estivo del Museo Carlo Zauli

È un 2023 denso di appuntamenti quello che il Museo Carlo Zauli ha svelato in occasione della presentazione del suo cartellone estivo. Al Museo Zauli, che recentemente ha ottenuto il riconoscimento con cui è entrato a far parte delle ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’, sarà visitabile fino al 21 maggio la mostra del maestro di Vietri sul Mare Francesco Raimondi, punto d’arrivo di una collaborazione nata alcuni anni fa complice uno studio su Guido Gambone. Fra le mostre che si avvicenderanno in vari spazi della città a cura del Museo Zauli da segnalare quelle dedicate a ‘La porcellana nella ceramica d’arte italiana contemporanea’, con inaugurazione sabato 2 settembre al Palazzo del Podestà: trattasi del Padiglione Italiano della Prima Biennale Internazionale di Arte Ceramica di Jingdezhen. In mostra una trentina di artisti italiani. Di nuovo protagonista l’Oriente, sabato 2 settembre, con ‘Ritorno a Fuping’: suggestioni ceramiche e fotografiche degli artisti italiani partecipanti al workshop organizzato in Cina nel 2019 da AiCC.

Il 20 maggio sarà invece la volta della proiezione del docufilm dedicato a Giuliano Vangi, accompagnato dall’installazione di sei rare incisioni del maestro presentate nella storica sala dei forni del Museo Carlo Zauli. Fra gli altri appuntamenti, da segnalare quello con Distretto A Weekend, venerdì 19 maggio, con la Cena itinerante a cura di Clan Destino e Arbusto Ristorante, e quello con ‘Buongiorno Ceramica!’ del 20 e 21 maggio, che vedrà l’inaugurazione della mostra "Conjunction" di Yeliz Saydan. Il Museo Carlo Zauli sarà anche la sede dei confronti poetici a cura di Independent Poetry, il 9 e il 16 giugno e l’8 settembre. Dal 26 giugno al 3 luglio sarà poi la volta del Festival dei calanchi e delle Argille Azzurre, che vedrà alcune preview già il 12 maggio e il 14 maggio, oltre che il 14 giugno nel parco della Colonia di Castel Raniero.

Filippo Donati