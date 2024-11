Il caso all’Unione Europea. Dal Bangladesh alla Darsena: "Chiedevo solo protezione"

Quel riferimento alla Germania nazista come Stato sicuro ma non per ebrei, rom e omosessuali, ha fatto sobbalzare, per opposti motivi, sia il Governo che l’opposizione. È indubbiamente la sentenza del momento quella con la quale il tribunale di Bologna ha nei giorni scorsi proposto alla corte di giustizia dell’Unione Europea di individuare le condizioni per potere definire un Paese ’sicuro’.

Una questione che investe un cittadino del Bangladesh e che è partita da Ravenna. E non solo perché il ricorso contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (sezione di Forlì) e contro il ministero dell’Interno, è partito da un legale ravennate, l’avvocato Francesco Furnari. Ma soprattutto perché il cittadino in questione - un 30enne richiedente asilo - abita a Ravenna in zona Darsena. Non parla bene l’italiano tanto che gli occorre un traduttore per esporre la sua storia, già messa nero su bianco nel ricorso. Una vicenda, perlomeno quella emersa dalle sue parole, fatta di sfruttamento sul lavoro e usura. In Bangladesh aveva studiato "per circa dieci anni e poi avevo iniziato a lavorare in un negozio di telefonia". Nel 2013 i genitori si erano ammalati gravemente: "Impossibile per loro continuare a lavorare". Una "situazione drammatica": lui si era ritrovato da solo a fare fronte alle spese di cura e mantenimento dell’intera famiglia. E così "avevo stipulato un contratto di prestito bancario". Però, a causa della povertà nel Paese, "non sono riuscito a restituire la somma". Aveva perciò lasciato il Bangladesh in cerca di fortuna. Si era prima trasferito in Romania (siamo nell’ottobre 2023) dove "per circa sei mesi ho lavorato". Ma la mansione si era presto rivelata infruttuosa: "Non ricevevo regolare paga e perciò ho deciso di venire in Italia". Era entrato il 24 agosto scorso mosso dal "timore di tornare in Bangladesh", Paese nel quale "vivevamo di stenti e soprattutto dove ero terrorizzato dalle conseguenze" legate alla "mancata restituzione dei soldi ricevuti in prestito". In particolare era arrivato a Ravenna dove aveva deciso di presentare istanza di riconoscimento della protezione internazionale. E così il 9 settembre si era recato all’ufficio Immigrazione della questura e aveva ottenuto il rilascio del permesso provvisorio.

Le brutte notizie per lui avevano iniziato a prendere corpo il 16 settembre quando era stato convocato dalla commissione territoriale di Forlì per essere ascoltato nell’ambito del procedimento culminato con il rigetto della sua richiesta per "manifesta infondatezza".

Il suo avvocato nel ricorso, tra le altre cose, ha ricordato come il Bangladesh sia stato inserito nella lista dei Paesi sicuri dal 7 maggio scorso: una classificazione che "destava, sin dal principio - si legge nel documento - importanti perplessità". E che "non appare compatibile con i criteri comunitari", con espliciti riferimenti a povertà e al ricorso dei prestiti usurari. Il resto di questa vicenda è cronaca politica ormai nota.

Andrea Colombari