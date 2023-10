Il caso Berkan-B. Sentenza annullata per il presidente di Ap. Processo da rifare

La sentenza è stata annullata e il processo torna a Ravenna dove verrà rifatto. E’ quanto ieri pomeriggio uscito dalla penna dei giudici della Cassazione per l’ammenda da 8.000 euro inflitta il 10 ottobre dell’anno scorso al presidente dell’autorità di sistema portuale (Adsp), Daniele Rossi, in relazione all’affondamento del relitto della motonave Berkan-B, con fuoriuscita di idrocarburi, nei pressi della pialassa Piomboni.

In particolare il gup aveva derubricato il reato di inquinamento ambientale da doloso a colposo, poi condannando Rossi anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni per le parti civili: Italia Nostra, Oipa Italia, Legambiente Emilia Romagna, Anpana, Nogez e Wwf Italia, nella misura di mille euro ciascuna.

La sentenza, pronunciata al termine del rito abbreviato, aveva riconosciuto all’imputato le attenuanti per "essersi adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato". Ora, in ragione del ricorso presentato dal suo avvocato Luca Sirotti, la vicenda, dal punto di vista dell’epilogo giudiziale, andrà riscritta davanti ad altro giudice. E il risultato finale, non potrà in ogni caso essere peggiore di quello già uscito visto che la pubblica accusa non aveva proposto ricorso.

"Grande soddisfazione" è stata quella espressa dal difensore secondo cui è stato accolto il primo dei sei motivi di ricorso presentati davanti alla Suprema Corte romana: ovvero quello che faceva riferimento a una violazione del diritto di difesa in quanto la riqualificazione del reato da doloso a colposo, era avvenuta senza il contraddittorio delle parti.

Al termine del medesimo abbreviato, era invece stato assolto il co-imputato di Rossi, l’ex segretario generale Paolo Ferrandino, "per non aver commesso il fatto" (la setenza per lui è definitiva). Per i due, la procura ravennate aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e 50mila euro di multa a testa.

I vertici di Adsp – con loro pure la posizione, poi archiviata , del dirigente amministrativo – nel corso delle indagini, erano anche stati sospesi dall’incarico, decisione poi annullata in sede di Riesame. Il relitto della Berkan-B aveva preso il largo solo nel dicembre 2021, dopo essere rimasto per quasi 11 anni nelle acque ravennati.

Al netto di tutti gli accertamenti, il pm aveva delineato le competenze su quello scafo in capo all’autorità portuale, e non all’autorità marittima. Anzi, secondo le motivazioni della condanna, la mitigazione della pena sarebbe stata legata all’azione virtuosa della capitaneria di porto, peraltro inizialmente indicata da Adsp come responsabile: il suo intervento con le panne galleggianti, aveva cioè circoscritto l’area inquinata facendo così retrocedere l’imputazione da inquinamento ambientale (articolo 452-bis del codice penale) al più mite reato contravvenzionale previsto dall’apposito decreto del 2007. Ora però tutto passerà al vaglio di un nuovo giudice.

Andrea Colombari