Il caso capanni balneari: "Non c’è nessun reato"

La questione è arcinota: i capanni storici sparsi perlopiù lungo il litorale di Punta Marina. La peculiarità di questo caso sta nel contesto nel quale è stato trattato: quello penale. Un inedito nell’ambito del quale l’accusa contestava al proprietario – un 79enne di origine riminese ma residente nella frazione rivierasca – l’occupazione abusiva del demanio marittimo. Per la precisione – recita il decreto di citazione diretta a giudizio – 11,66 metri quadri di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari ’Pelo’ e ’4 Venti’ sui quali sorge appunto il capanno numero 041 dell’imputato. Nel primo pomeriggio di ieri, come peraltro chiesto dal viceprocuratore onorario Annalisa Folli anche alla luce di una minuziosa memoria difensiva (avvocati Silvia Brandolini e Roberto Fabbri), il giudice Roberta Bailetti ha assolto il 79enne "perché il fatto non costituisce reato". La struttura, finita sotto sequestro, verrà ora dunque dissequestrata.

Una sentenza che potrebbe fare da precedente pilota per tutti i casi analoghi. E, in attesa che vengano depositate le motivazioni, per capire potremmo rifarci alla memoria difensiva secondo la quale, in estrema sintesi, in assenza di un’ordinanza di sgombero e alla luce del pagamento dei canoni, l’imputato non poteva certo pensare di occupare arbitrariamente quello spazio di spiaggia.

In particolare – si legge nella memoria – il controllo dei militari della sezione operativa navale della guardia di Finanza sul capanno in questione, era stata del tutto casuale. I finanzieri stavano facendo verifiche sulle concessioni demaniali degli stabilimenti balneari quando erano stati avvicinati da un genitore perché la figlioletta era stata allontanata da un capanno. Come riferito in aula da un luogotenente, i militari, incuriositi, si erano avvicinati e avevano chiesto al 79enne di mostrare i documenti circa la titolarità del diritto sul capanno e la concessione demaniale. Ne era emerso che l’uomo possedeva la concessione rilasciata dalla Capitaneria ma che era scaduta. L’agenzia del Demanio aveva nel frattempo delegato i singoli Comuni al rinnovo delle concessioni e alla riscossione dei canoni. Nel corso delle verifiche delle Fiamma Gialle, era emerso che i proprietari dei capanni avevano costituito un’associazione, su consiglio della Capitaneria, che si occupava del rinnovo delle concessioni e del canone poi suddiviso tra i singoli.

Perché se anche la concessione era scaduta, il Comune aveva continuato a riscuotere consentendo di fatto – prosegue la difesa – la permanenza dei capanni nei luoghi dove sono sempre stati. Anzi, inviando gli F24 per la riscossione dei diritti di occupazione di suolo pubblico, l’ente locale avrebbe di fatto rinnovato la concessione rilasciata dalla Capitaneria.

Dal canto loro, i singoli capannisti, e quindi l’imputato, hanno sempre versato il canone - dal 1992 al 2024 - nella convinzione, fino al 2022, di essere in regola anche a livello concessorio. Il periodico invio dei modelli F24 e la mancata adozione di un ordine di sgombero, hanno ingenerato nei membri dell’associazione capannisti, e nel 79enne, la convinzione di agire secondo la legge: come dire che mancava "l’elemento soggettivo del reato contestato".

