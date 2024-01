Il caso dei pavoni a Punta Marina: "No spostamenti ma dissuasori"

Una convivenza pacifica tra pavoni e umani a Punta Marina. È questo l’obiettivo della convenzione con l’associazione animalista Clama a cui il Comune sta lavorando. Abbandonato ogni progetto di trasferimento dalla località balneare, la proposta dell’associazione è riuscire a trasformare la presenza degli animali in un’attrattiva, arginando allo stesso tempo i disagi e una certa invasività che alcuni residenti denunciano da parte dei pavoni. Tutto partendo da un dato fondamentale: gli uccelli in questi anni non sono aumentati e continuano a essere una settantina. "Ci siamo resi conto – spiega Federica Moschini, assessora ai diritti degli animali – che gli esemplari sono sempre gli stessi, probabilmente perché le femmine covano a terra e questo espone le uova ai predatori. Abbiamo pensato allora di accogliere la proposta di Clama su una possibile gestione della loro presenza. In questi giorni sta per essere rinnovata la convenzione del Comune con l’associazione per l’attività nel canile e vorremmo ampliarla includendo il progetto sui pavoni rivolto a una convivenza che tenga conto dell’incolumità degli animali e delle esigenze dei cittadini".

L’idea è creare un percorso con cartellonistica informativa sulla loro presenza, su quello che è consentito o meno fare, in merito al cibo ad esempio. Un percorso dalla valenza anche turistica. "C’è l’intenzione – prosegue l’assessora Moschini – di utilizzare metodi non invasivi per dissuadere gli animali dall’avvicinarsi troppo alle case di chi non gradisce la loro presenza, con cartelli catarifrangenti ad esempio o suoni, affinché i pavoni rimangano per quanto possibile nell’area attorno alla colonia che hanno scelto come loro ‘casa’". Il progetto proposto da Clama ha insomma l’obiettivo di trovare una soluzione che salvi i pavoni e convinca anche gli abitanti della località, alcuni dei quali in passato avevano protestato per la presenza degli uccelli da loro definita pericolosa e dannosa.

a.cor.