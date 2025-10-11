Il caso del direttore artistico. Ravenna Manifestazioni ad Ancisi: "Non siamo un ente pubblico"

La Fondazione Ravenna Manifestazioni risponde al capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che in una interrogazione al sindaco aveva posto alcune questioni sulle dimissioni del nuovo direttore artistico, Michele Marco Rossi, e sulla necessità di un bando pubblico per selezionare il successore. Rossi si è dimesso dopo essere stato rinviato a giudizio per maltrattamenti, violenze psicologiche, violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata.

"Deve preliminarmente specificarsi – scrive in una nota la Fondazione – che la Fondazione Ravenna Manifestazioni è un ente di diritto privato e non un soggetto di diritto pubblico. Chi la cita come tale le attribuisce una qualificazione non corretta: per la precisione, e secondo le definizioni ANAC, la Fondazione non è nemmeno qualificabile quale ente ‘in controllo pubblico’ bensì come soggetto ’partecipato’ dal pubblico".

La Fondazione specifica che quello per la direzione del Teatro di tradizione, non è un bando pubblico. "La procedura erroneamente definita ‘bando pubblico’ – prosegue – è invece una ‘manifestazione d’interesse’, propria degli organismi, appunto, di diritto privato che possono altresì del tutto legittimamente attivare contratti diretti di natura fiduciaria". Quindi chiarisce alcuni aspetti relativi ai tempi di assunzione di Rossi. "In secondo luogo, – continua la Fondazione – deve esplicitarsi che Michele Marco Rossi è stato sì prescelto come co-direttore artistico della Fondazione, dal consiglio di amministrazione del 4 agosto 2025, ma il rapporto giuridico che si sarebbe poi andato ad attivare – con le procedure amministrative del caso – non era una ’assunzione, cioè un lavoro da dipendente, bensì un incarico professionale verso un lavoratore autonomo".

E aggiunge, in merito alla richiesta di Ancisi su un’eventuale dichiarazione presentata da Rossi per attestare l’assenza o la presenza di procedimenti penali suo carico: "A tal riguardo si deve osservare che alla data in cui è stata pubblicata la notizia del rinvio a giudizio, con Michele Marco Rossi non era ancora stato sottoscritto alcun contratto da parte della Fondazione. La richiesta di una dichiarazione sostitutiva a certificazione di eventuali procedimenti penali in corso non è stata – visto quanto accaduto – poi adempiuta da Michele Marco Rossi per la sua rinuncia all’incarico prima della formalizzazione del contratto. In assenza di tale dichiarazione, sempre a seguito di quanto prima indicato, e stante la inesistenza di un rapporto giuridico fra la Fondazione e Michele Marco Rossi, ab origine, non si pone alcuna questione di mantenimento o perdita del posto di lavoro o meglio dell’incarico professionale". Infine, in merito alla richiesta del consigliere comunale di pubblicare su ‘Amministrazione trasparente’ i compensi dei direttori artistici, la Fondazione risponde che quelli della codirettrice e moglie di Rossi, Anna Leonardi, saranno pubblicati "appena terminata la sua formalizzazione".