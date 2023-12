Il caso del dottor Molducci. Nominati i due esperti. Ad aprile il risultato

La parola agli esperti. Si tratta del medico legale Paolo Fais di Bologna e del tossicologo Alberto Salomone di Torino. Questi i periti che la corte d’assise di Ravenna ha incaricato per fare luce sulla morte del dottor Danilo Molducci, medico di Campiano scomparso a 67 anni il 28 maggio 2021 in casa. Il tossicologo dovrà verificare la correttezza delle procedure usate per il prelievo dei campioni e la relativa analisi specificando, nel caso dovessero emergere errori, se occorra ripeterle. L’esperto dovrà inoltre verificare, alla luce dei dati forniti dalla tossicologa incaricata dalla procura, il possibile valore reale dei farmaci tenuto conto del fatto che era passato un anno dal prelievo alle analisi. Il medico legale dovrà valutare l’eventuale nesso causale tra concentrazioni dei farmaci rilevati nel sangue e decesso con riferimento alla situazione in cui versava il 67enne ed esprimersi sulla causa della morte. Sono 90 i giorni di tempo per terminare il lavoro con deposito previsto il 9 aprile ed esame in aula il 15; il 3 giugno partirà la discussione. Gli avvocati delle difese hanno confermato i propri consulenti; il pm Scorza si è riservata la possibilità di nominarne uno. Alla sbarra in concorso per omicidio aggravato, il figlio del defunto, il 40enne Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia) e la 52enne colf romena Elena Vasi Susma (avvocato Antonio Giacomini). Sono accusati di avere avvelenato Molducci con gli stessi farmaci che l’uomo assumeva.