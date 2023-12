Il caso Ortazzo-Ortazzino: "Lasciare la zona C è un regalo di Natale"

Cambiare il Piano urbanistico generale del Comune e rendere la Zona C dell’Ortazzo-Ortazzino assimilata alla B scongiurando, in questa maniera, qualsiasi utilizzo turistico con strutture fisse. È questa la richiesta che Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna, ha avanzato ieri nel corso di una conferenza stampa e che si è tradotta in un atto di indirizzo depositato in Comune e che verrà a breve discusso dalla Commissione e poi dal Consiglio comunale.

Tutto questo all’indomani dell’annuncio che l’Ente Parco ha avviato un’operazione da 437mila euro che permetterà al Parco del Delta di esercitare il diritto di prelazione sulle aree A e B, di cui 255mila euro già stanziati dalla Regione, 95mila dal Comune di Ravenna e 87mila dall’ente Parco. Ma, osserva Ancisi, "riscattare da Immobiliare Lido di Classe le sole zone A e B, cioè l’osso dal punto di vista economico, e lasciare a questa la zona C, cioè la polpa, sembra a Lista per Ravenna un generoso regalo di Natale all’immobiliare stessa". Peraltro, la valutazione della zona C, ragionando per differenza rispetto al totale di 580mila euro, è stata di soli 143 mila euro, risulta davvero bassa.

Nel frattempo ciò che Immobiliare Lido di Classe aveva ceduto a CPI Real Estate Italy (vendita bloccata dall’Ente parco esercitando la prelazione di cui si è detto) è stato ulteriormente oggetto di un preliminare di vendita alla Società agricola Gobbino di Tresigallo (Ferrara) per un prezzo doppio (1.060.000 euro) rispetto a quello originariamente pagato dalla società venditrice nello scorso mese di marzo. Un passaggio reso di fatto inutile dalla prelazione esercitata dall’ente parco.

Da parte sua l’agenzia delle Entrate aveva valutato l’area Ortazzo-Ortazzino, circa 478 ettari, 512mila euro, chiarendo anche le modalità di fruizione dell’area. La perizia, infatti, riportando quanto dettato dal Piano Territoriale del Parco, aveva confermato che nella zona A è oggetto di protezione integrale e non è neppure possibile accedere mentre la zona B è ritenuta di protezione generale dove sono consentite esclusivamente attività di conservazione della natura e visite guidateregolamentate mentre nella zona C di protezione ambientale oltre alle attività di conservazione della natura sono ammesse oltre alle visite libere anche, spiega Ancisi, "attività di rilevante interesse reddituali quali escursionismo e turismo naturalistico sui percorsi previsti dal Piano di stazione del Parco e, soprattutto, attività integrative al reddito agricolo quali la selvicoltura, l’agriturismo, l’offerta di servizi ambientali e per l’ospitalità, attività ricettivi come campeggi con tende e bungalow e attività ricreative per l’attività del tempo libero". Di fatto l’Ente parco sta riscattando, con le zone A e B ciò che economicamente non rende, e anzi costa, lasciando al privato ciò che rende (l’area C). Il modo per uscirne è cambiare, attraverso il Pug, l’area C e farla diventare B.

"Cosa che sta già avvenendo nei fatti – spiega Maurizio Cazzanti di Italia Nostra – visto che l’area C si sta rinaturalizzando e sta divenendo molto simile all’area B". Una direzione – quella caldeggiata da Lista per Ravenna - verso la quale spinge anche il parere Ispra che caldeggia l’estensione della massima tutela anche per l’area C oggi sfruttabile a fine turistici in maniera decisamente più intensa di quanto si possa fare nell’area B.

Giorgio Costa