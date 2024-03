Il caso Scoppio: "Pagamenti degli autisti, ennesimo ritardo. Mai più un caso simile

La questione-Scoppio è giunta a un punto di rottura. Dinanzi all’ennesimo ritardo nei pagamenti degli stipendi – i lavoratori della compagnia pugliese cui è stata appaltata parte del trasporto scolastico a Ravenna sono in attesa della mensilità di gennaio – i sindacati hanno detto basta. "La misura è colma", fanno sapere Enrico Casadei, Matteo Bellagamba e Antonietta D’Apolito, rispettivamente per Uil, Cgil e Cisl. "Appena il 23 febbraio scorso avevamo firmato un verbale d’accordo con l’azienda, con la quale questa si impegnava a pagare gli stipendi con puntualità. Da ottobre cercavamo di ottenere quella firma".

Di puntuale tuttavia, da parte dell’azienda, c’è stato solo il disattendere l’accordo: "Il 29 febbraio ai lavoratori è arrivata notizia dei pagamenti, seguita poi dalla doccia fredda. I nuovi ritardi questa volta sono stati giustificati, il successivo 7 marzo, col fatto che l’azienda avrebbe avuto problemi con il documento di regolarità contributiva. L’ennesimo tentativo di giustificare i ritardi nei pagamenti, a cui ormai non possiamo più credere. Da anni ormai, mese dopo mese, dobbiamo sollecitare l’azienda a pagare gli stipendi ai lavoratori: a tutto c’è un limite. Anche perché ci risulta che il Comune saldi regolarmente le spettanze alla Scoppio".

Dei circa quaranta fra autisti e assistenti attualmente sotto contratto, alcuni, a quanto pare, vedrebbero le loro mensilità pagate puntualmente: "Alcuni autisti ci dicono che i lavoratori in trasferta, provenienti da altre regioni, sono pagati con maggiore regolarità. Questo perché, essendo meno legati a Ravenna, in assenza di certezze probabilmente non rimarrebbero neppure qui". L’opzione ‘nucleare’ – e cioè chiedere al Comune di recedere dal contratto di appalto con la Scoppio – non verrà avanzata per una semplice ragione: il timore è che in quel caso i lavoratori dovrebbero dire addio alle mensilità che ancora spettano loro. "Inoltre l’appalto terminerà a giugno – proseguono i sindacati – e a maggior ragione vogliamo arrivare a quell’appuntamento con maggiori certezze di quelle che abbiamo ora".

Le sigle sindacali chiedono al Comune di Ravenna – che ha assegnato l’appalto a Scoppio tramite la piattaforma regionale Intercent-Er – di porre qualche paletto in più: "Cosa intende fare il Comune sul trasporto scolastico? In questi anni è stato tenuto informato a cadenza mensile dei problemi relativi agli stipendi e alle altre segnalazioni di autisti e assistenti (i quali in passato hanno mosso accuse gravi e dettagliate sullo stato dei mezzi in servizio in città, ndr). In vista del prossimo appalto vogliamo garanzie maggiori. La nostra preoccupazione è che possa vincere di nuovo la Scoppio: a quel punto ci troveremmo davanti ad altre annate di incertezze. Non dimentichiamo che qui non ci sono di mezzo solo le retribuzioni dei lavoratori, ma il trasporto dei bambini della nostra città. Vogliamo ritrovarci di nuovo in quella situazione? Noi non ci stiamo. Abbiamo chiesto al Comune di essere convocati per capire una volta per tutte quali saranno le coordinate che determineranno il prossimo appalto".

Filippo Donati