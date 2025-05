Il cast del Lugo Summer Festival. Fioccano le tribute band

Il Lugo Summer Festival compie 10 anni e festeggia organizzando 10 appuntamenti dal 30 maggio al 5 settembre. La rassegna, partita nel 2016 con un piccolo palcoscenico di 4 metri e mezzo sotto le mura della Rocca, si è nel tempo evoluta, cambiando sede. Dal 2024, i 300 posti a sedere che ne compongono la platea sono collocati nel Piazzale del Parco del Lago in via Scarabelli 1, nei pressi del Crai. Un solo spettacolo uscirà dai confini di Lugo per approdare a Castel Bolognese, il 24 luglio nell’ambito della rassegna "Sere d’Estate", data che offrirà al pubblico le sonorità interpretate da James Thompson, sax di Zucchero Fornaciari.

"Due sono le mission di quest’anno – spiega il direttore artistico Livio Venturini –. La prima è quella di offrire sostegno all’infermeria felina di Bizzuno e l’altra di divulgare sempre di più il messaggio "Lugo per la Pace", scritto e voluto sulle colonne a lato del palco per ribadire l’importanza di vivere e operare in un mondo libero da guerre, dazi e ingiustizie sociali per una vera crescita e sviluppo di tutti. Alcuni degli sponsor minori che ci sostengono hanno rinunciato quest’anno a partecipare con un contributo per il timore delle evoluzioni future. Fortunatamente ne sono entrati altri, ma il contesto non cambia. La sensazione di incertezza resta".

Come tradizione, il Lugo Summer Festival sarà dedicato alle cover. Ad inaugurare il cartellone, il 30 maggio, con un concerto ad offerta libera il cui ricavato andrà in beneficenza, sarà il gruppo lughese dei Flints, seguiti il 13 giugno da Se stasera sono Mina, dedicato alla grande interprete grazie alla voce di Daniela Peroni. Il 14 giugno si esibirà la band modenese The Pelvis in un tributo al re del rock Elvis Presley, mentre il 4 luglio si torna alla musica italiana con l’omaggio a Gaber interpretato da Vittorio Bonetti, amico del grande cantautore milanese. Il 5 luglio si vola oltre Oceano con Bob Dylan Revisited, per tornare, il giorno successivo, alle atmosfere nazionali della Ligaband con il tributo a Ligabue. Il programma del mese di luglio termina il 26 con Shotgun Blues Brother tribute band, seguito il 22 agosto da un altro imperdibile appuntamento, quello con il 432hz Pink Floyd tribute. Le ultime due date, il 23 agosto ed il 5 settembre vedranno sul palcoscenico rispettivamente l’Attitude Guns N’Roses Tribute band e il Funky Gallo Zucchero Tribute.

"Molti mi hanno chiesto nel tempo perché solo cover. Principalmente si tratta di una questione di costi. Il programma quest’anno è stato scelto anche chiedendo a chi ci segue di esprimere delle preferenze in relazione a pacchetti di artisti. Così è nato il programma della 10° edizione". Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21,30. Nel piazzale sarà disponibile l’angolo food truck. Biglietti sul posto o su Viva Ticket.

Monia Savioli