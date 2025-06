Il CaterRaduno a Cervia. Malika Ayane canta all’alba

Torna a Cervia l’attesissimo CaterRaduno, la grande festa di fine anno di Caterpillar e Rai Radio2, da giovedì 26 a domenica 29 giugno (info: https://www.comune.cervia.ra.it/it). Quattro giorni intensi di musica, storie, spettacoli, cibo e partecipazione civica, con tanti appuntamenti in presenza e in diretta in visual radio.

Il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Garibaldi, dove si alterneranno concerti, puntate live di Caterpillar, incontri e momenti di condivisione. Quest’anno il CaterRaduno annuncia con orgoglio una forte presenza femminile sul palco: tra le protagoniste musicali, Vale LP e Lil Jolie (giovedì 26 dalle 18 alle 20), Giulia Mei (venerdì 27 dalle 18 alle 20) e per il concerto all’alba dello stesso giorno la voce inconfondibile di Malika Ayane live insieme ai suoi musicisti (dalle 6).

"Rai Radio 2 si conferma con Caterpillar una vera comunità di ascoltatori uniti da valori condivisi come la pace, la sostenibilità, l’inclusione. Una visione impegnata e nello stesso tempo divertita e divertente sul mondo che ci circonda", dichiara la Direttrice di Rai Radio2, Simona Sala".

"Siamo molto orgogliosi che il CaterRaduno torni a Cervia – afferma il sindaco, Mattia Missiroli –. In città è tutto pronto ad accogliere il popolo di Rai Radio2 e c’è molta attesa per questa festa radiofonica che offrirà spunti di riflessione e momenti di spettacolo di altissima qualità".

Si parte giovedì pomeriggio con gli storici conduttori di Caterpillar, Sara Zambotti e Massimo Cirri con Paolo Labati in diretta da Cervia con la musica live di Vale Lp & Lil Jolie e poi spazio alla tradizione con la piadina romagnola - emblema culinario locale – per prepararsi, dalle 21, alla Transumansia, spettacolo itinerante di Arianna Porcelli Safonov tra le strade di Cervia.

Venerdì il concerto all’alba di Malika Ayane, e la sera dopo la puntata speciale di Caterpillar con i suoi ospiti e la musica di Giulia Mei, sarà il momento de La Grande Cena, una catena di umanità e cappelletti per la più lunga tavola mai “impiattata”. L’evento è organizzato dalle Cucine Popolari di Cervia per sostenere Libera contro le Mafie. Il ricavato è destinato a ExtraLibera, centro di documentazione “Roberto Morrione e Santo Della Volpe” inaugurato a Roma all’interno di un bene confiscato alla mafia. In tavola, 30mila cappelletti per 225 persone preparati a mano da volontari e volontarie. E per chiudere in bellezza la serata il concerto della “Radio2 Social Band”.

Sabato 28 appuntamento alle 10 con le Storie radiofoniche in un giro di giostra sulla ruota panoramica di Cervia con i protagonisti di alcune delle vicende più straordinarie incontrate in un anno di Caterpillar. A seguire, la proiezione del film GEN_ di Gianluca Matarrese, sul lavoro straordinario di un “medico che fa nascere e rinascere”, il dottor Maurizio Bini dell’Ospedale Niguarda di Milano; nel pomeriggio, alle 18, è atteso l’arrivo in Piazza Garibaldi Don Luigi Ciotti: risveglio delle coscienze, visione, comunità, solidarietà e un grande coro pop up partecipato aperto a tutte e tutti, mentre dalle 21.30 si avvicenderanno sul palco Emma Nolde e LA NIÑA per una grande serata di musica.

Domenica gran finale con il gruppo di lettura di Caterpillar, insieme a Simonetta Bitasi, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. E per la prima volta al CaterRaduno anche uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori radiofonici per bambine e bambini ai Magazzini del Sale curati dalla Radio Social Coast di Cervia con le incursioni di Massimo Cirri e Sara Zambotti.

Anche quest’anno l’immagine inedita ed originale del CaterRaduno 2025 per sostenere Libera sarà di Alessandro Baronciani.

"Questo CaterRaduno a Cervia è davvero tutto al femminile – fa notare Sara Zambotti -. Radio, gratuità, Libera sono tutte parole femminili, così come le artiste che canteranno e cammineranno con noi!". "Sono stato a Cervia molte estati da bambino – ricorda Massimo Cirri –. La pensione Vittoria con i miei genitori. Poi molte volte con i figli. E sotto il grattacielo di Milano Marittima c’era una pizzeria al taglio che ce la ricordiamo ancora. E niente: per me Cervia è un vizio".