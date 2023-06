Il cavaliere faentino Marco Diafaldi prende il posto di Luca Innocenzi al Rione Cassero per la Giostra della Sfida di sabato 17 giugno. Il forte cavaliere Faentino, Marco Diafaldi, 36 anni, attuale prima monta del Rione Verde, correrà per il Rione Cassero per la Giostra della Sfida del prossimo 17 giugno a Foligno. Sostituirà Luca Innocenzi che ha fatto un passo indietro dopo i noti fatti accaduti al Campo de li Giochi domenica scorsa durante le ultime prove. Diafaldi, sarà per la prima volta "il Pertinace" del Cassero, ha già corso 8 volte la Quintana di Foligno, 2 volte per il Rione La Mora, 5 per l’Ammanniti, 1a per lo Spada nel 2020. Miglior piazzamento un terzo posto. È cavaliere esperto e blasonato vantando oltre 20 successi nelle giostre d’Italia fra cui spiccano le 2 affermazioni al Niballo e 5 alla Giostra di Sulmona e tante altre. Saranno 2 i cavalieri faentini in lizza, ci sarà infatti anche il giovane Nicholas Lionetti, reduce dal secondo posto per soli 7 centesimi di secondo nella Giostra della Rivincita disputata nel settembre scorso e vinta da Massimo Gubbini.

g.g.