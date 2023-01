Il cavallo faentino Dinamica trionfa in Sardegna

Il cavallo Dinamica di proprietà del faentino Igino Piazza ha vinto una corsa importante all’ippodromo di Villacidro, nel sud Sardegna. E così gli appassionati di cavalli da corsa faentini continuano a mietere successi negli ippodromi in giro per l’Italia, portando a casa belle soddisfazioni.

Dopo la scuderia di Bruno Liverini e soci con il cavallo Tumultuous, purosangue inglese importato dall’Irlanda, e le vittorie di diversi cavalli allenati da Cristian Lasi (tecnico di riferimento del rione Giallo) con i colori della sua fidanzata Sara Penazzi, nei giorni scorsi è giunta dall’Ippodromo di Villacidro in Sardegna un’altra importante affermazione per i cavalli della nostra città.

Nella corsa di chiusura della stagione 2022 del Gran premio Assessorato Lavori Pubblici di Villacidro si è infatti imposto il cavallo anglo arabo Dinamica, sellato da Mario Migheli, montato da Alberto Bianchina, di proprietà del faentino Igino Piazza, attuale tecnico della scuderia del Rione Nero.

Si è trattato di una corsa di galoppo, una maiden, sui 1800 metri, in cui a competere per il titolo erano cavalli di 3 anni. A sfidarsi erano in 16 e Dinamica, femmina baia, ha letteralmente dominato la parte finale di gara, imponendosi in modo perentorio e con ben 15 lunghezze rispetto al secondo classificato.

g.g.