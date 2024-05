Il cda approva il consuntivo delle attività editoriali

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Libro Aperto (che non ha fini di lucro ed è frutto soltanto di volontariato), con sede in città, si è riunito sotto la presidenza di Luciano Contessi ed ha approvato il consuntivo delle attività editoriali del 2023 che ha visto un ulteriore rafforzamento qualitativo e quantitativo delle iniziative culturali dirette da Antonio Patuelli. Nel 2023 la Fondazione ha pubblicato quattro volumi di grande formato della rivista trimestrale di respiro nazionale ed europeo, il supplemento numero speciale “Annali Romagna ed Emilia 2023” di ricerche in particolare sulle tematiche economiche, culturali, storiche e sociali romagnole ed emiliane e il libro “Lord Byron e P.B. Shelley a Ravenna e Teresa Guiccioli Gamba” di Luigi Rava. Il Cda della Fondazione Libro Aperto ha espresso grande soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti, molto al di là degli obiettivi che erano stati posti: la pubblicazione di 115 volumi di grande formato della serie nazionale della rivista, frutto di 29 anni di sempre più intenso impegno, 30 volumi di “Annali Romagna ed Emilia”, 41 volumi delle due collane “Le riedizioni dei classici” e “Le novità” e dei numeri speciali su Luigi Einaudi e Benedetto Croce. Il Cda ha fatto anche il punto sulle attività in atto per il 2024 che sono ancor più nutrite e qualificate. Libro Aperto è diffuso esclusivamente in abbonamento: 0544/35549; fax 0544.36871; redazione@libroaperto.it; www.libroaperto.it o presso la sede di via Corrado Ricci 29, a Ravenna.