Il cda di Eni a Marina Chimica, gas, Gnl Valorizzazione degli investimenti

Quando si imbocca via del Marchesato, a Marina di Ravenna, si capisce subito che quella che sta iniziando non è una giornata come un’altra. Auto delle forze dell’ordine, sguardi alle targhe in transito e agli occupanti. All’altezza del civico 13, la sorveglianza non è quella dei giorni normali. Qui ha sede il Dics, il distretto centro settentrionale di Eni. In un locale pressochè blindato è in corso il consiglio di amministrazione di Eni.

Ci sono la presidente Lucia Calvosa, l’ad Descalzi, gli altri membri del cda. Si parla di politica energetica internazionale, di dividendi, di scenari mediterranei. Ma anche di Ravenna, ed è quello che da queste parti interessa e non poco. E, infatti, potrebbero esserci a breve, buone notizie, su chimica, Gas, Ccus, Gnl. L’intero cda è arrivato in città mercoledì. È stato a Versalis, nel distretto chimico, e a Casal Borsetti dove è in avvio la sperimentazione del progetto per la cattura e lo stoccaggio (e presto del riutilizzo) della CO2, il piano Ccus che Eni ha deciso di far partire, per l’Italia, da Ravenna. Ieri mattina, nelle sale del distretto centro settentrionale di Eni, la riunione vera e propria del cda, presieduto da Calvosa. Terminati gli adempimenti finanziari, è entrato nella sala il sindaco Michele de Pascale.

"Ho partecipato alla fase conclusiva della riunione – commenta de Pascale – e ho voluto leggere un passo di una intervista di Benigno Zaccagnini sull’Eni. Diceva Zac: “Mi trovavo a Roma e stavo andando da Mattei, all’Agip in via del Tritone, sotto l’incalzare delle sue sollecitazioni e la minaccia dell’ultimatum. Strada facendo vidi, dietro piazza Colonna, una chiesa di cui non ricordo ora il nome. Entrai e trovai l’immagine di Santa Rita. Questo – pensai – è proprio un caso difficile ma questa è ‘la Santa degli impossibili’. Sostati in preghiera e invocai l’intervento della Santa. Poi andai a colloquio da Mattei il quale – quasi insperabilmente per me – fu particolarmente comprensivo e disponibile. Ottenni, infatti, che lo scadere dell’ultimatum, slittasse di un mese , durante il quale venne fuori la soluzione di cui ho detto prima…e così il ‘gigante di Ravenna’ partì! Veramente un gigante che ha cambiato totalmente la fisionomia della città”". "Ho letto queste righe – commenta il sindaco – perché sono un po’ un auspicio dei ravennati. I sentimenti di Zac sono sempre vivi". Il sindaco non va oltre se non per sottolineare che "credo che se si convoca un cda in una città sia perché si ritenga di valorizzarne gli investimenti". E così si sarebbe parlato dei tanti core business di Eni a Ravenna: chimica, Ccus, gas, Gnl. Con l’intenzione di nuovi investimenti.

