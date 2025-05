Il cellulare, uno strumento di cui possiamo fare a meno

Qual è il nostro rapporto di noi piccoli adolescenti con il cellulare? La mattina lo usiamo per controllare l’orario, e lo portiamo a scuola solo nell’eventualità di andare a casa con l’autobus. Al massimo ascoltiamo un po’ di musica escludendo così la “povera radio”. Le poche volte che lo abbiamo portato a scuola abbiamo dovuto rispettare le regole condivise di spegnerlo ed inserirlo nella cassaforte per evitare di utilizzarlo in modo improprio. I nostri compagni sono un po’ contrari a questa cosa ma noi la reputiamo giusta perchè capiamo le ragioni. Vi immaginate quanti potrebbero cercare informazioni durante le verifiche? Oppure quanti litigi potrebbero nascere quando si diffondono video o foto di compagni che ci stanno antipatici? A casa siamo liberi ma non ne facciamo un uso sconsiderato. Utilizziamo il cellulare solo per lo studio e per riposarci qualche minuto ovvero cerchiamo informazioni che ci interessano, guardiamo filmati sui canali social oppure giochiamo.

Noi personalmente preferiamo stare in famiglia anzichè isolarci dal mondo esterno, il potere della famiglia è molto più importante perchè trasmette amore e affetto a differenza di un semplice schermo che porta dipendenza. Da piccoli lo abbiamo utilizzato per degli scopi infantili, come guardare video poco utili oppure giocare per varie ore. A volte ci contattiamo attraverso il cellulare e non di persona, per i nostri svariati impegni. Ma chi ne ha la possibilità dovrebbe approfittarne e vedersi faccia a faccia invece che farlo solo attraverso uno schermo. Questo ci ha portato via diversi momenti che nessuno ci restituirà. Da adulti, forse, ci pentiremo di questi nostri comportamenti ma riteniamo sia molto difficile non utilizzarlo quando la maggior parte dei nostri coetanei ne fa un uso sconsiderato e proprio per questo i nostri genitori e la scuola cercano di guidarci all’uso corretto. Questo strumento ci mette in contatto col mondo intero; serve solo evitarne la dipendenza. Possiamo tranquillamente farne a meno senza per questo essere infelici.

Giulia Andreani e Maicol Consiglio, classe 1^EScuola media ‘Dante Alighieri’ di Lido AdrianoProf Paola Fabbri