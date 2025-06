Il centro animato dalla Cena Itinerante

Grande affluenza in centro storico a Faenza venerdì per la diciottesima edizione della Cena Itinerante, l’evento organizzato dal Distretto A con la collaborazione di Confcommercio Ascom Faenza. Vie, cortili, piazze e spazi privati, che si sono trasformati in laboratori, gallerie e ristorantini ma anche cantine a cielo aperto, hanno visto attraversare migliaia di persone per una serata all’insegna del cibo, dell’arte e della riscoperta urbana.

L’edizione di quest’anno, intitolata ’Legàmi, ha proposto 34 tappe gastronomiche in altrettanti luoghi del centro, tra assaggi, installazioni artistiche e aperture straordinarie. Piazza del Popolo e le vie limitrofe al Rione Nero, sono rimaste affollate fino a tarda sera.

Tra le novità, ha attirato curiosità il ’Tortello al Granchio Blu’, nato dalla collaborazione tra la cooperativa Botteghe e Mestieri e Pescatori a Casa Vostra di Cesenatico come proposta di valorizzazione di una specie ittica ormai diffusa nell’Adriatico. Il tortello è stato proposto in più varianti.

Nei cortili e luoghi spesso inaccessibili durante il resto dell’anno, ristoranti locali come Osteria Michieletta, Piccola Osteria Tera, Marè, Abocar due cucine, Al Vecchio Convento, affiancati da cantine e birrifici del territorio.

Il programma ha incluso anche mostre, laboratori aperti, visite guidate al Museo Diocesano e alla Casa Museo Raffaele Bendandi, oltre a eventi musicali come la serata ArtiStation con la scuola di musica di Faenza. Il colore simbolo dell’edizione era l’azzurro, richiamato dall’opera ’Legami Universali’ di Alessandro Mazzotti.