Il centro colmo di crateri. L’asfalto cede in molti punti. I ’rattoppi’ sotto accusa

Le recenti piogge sommate al continuo via vai di mezzi hanno lasciato il loro strascico sulle vie del centro cittadino, che già nelle prime ore di ieri si presentava disseminato di voragini sorte là dove prima l’asfalto era stato oggetto di interventi d’emergenza, i cosiddetti ’rattoppi’, eseguiti spesso al termine di lavori su condutture sottostanti.

Ad essere popolate di crateri sono varie delle vie più centrali della città, come via Ponte Marino, via Mariani, via Oberdan, via D’Azeglio.

Si tratta delle direttrici che circondano le varie piazze, alcune delle quali, come via Ponte Marino e via Paolo Costa, diventate nel frattempo uno dei punti di ritrovo di chi trascorre la serata in città. Non a caso ha qui sede l’unico cinema d’essai del centro, oltre a vari ristoranti, e allo stesso Mercato Coperto.

Tuttavia, proprio all’incrocio tra via Ponte Marino e via Girolamo Rossi, una signora, Anna, spiega di preferire spingere la bici a mano, anche per non rischiare di terminare con le ruote dentro le buche. "E all’esterno della città, la situazione è ancora peggiore – lamenta –. Sono sufficienti poche ore di pioggia perrché il manto stradale vada in frantumi".

Poco più in là, in via Pasolini, una storica residente, Giuliana Calderoni, con la pacatezza tipica degli anziani, fa notare le difficoltà di chi ha una certa età nel compiere semplici attività quotidiane come portare le buste della spesa a casa, considerato quanto alcune strade siano difficilmente praticabili perfino a piedi. "I mezzi pesanti distruggono le strade". E altrove, assicura la signora, la situazione sarebbe peggiore: "Ad esempio a Marina Romea. In alcune strade vige il totale abbandono".

Non tutti hanno la stessa pazienza: una coppia di giovanissimi si lascia andare ad espressioni colorite circa lo stato in cui versa via D’Azeglio, non limitate al semplice asfalto. "Il centro storico sembra non essere pensato per i pedoni. Non è neppure scritto il nome della via a quell’incrocio – fa notare il ragazzo –, trovare il civico in cui dobbiamo andare si è rivelato più difficile del previsto".

A presentare le situazioni più complicate è l’asfalto sbriciolatosi in quei punti in cui erano stati eseguiti lavori, ad esempio sulle tubature sottostanti, terminati poi con la posa in superficie di asfalto temporaneo, normalmente meno compatto di quello utilizzato nelle vere e proprio riasfaltature.

Qua e là si notano tuttavia anche porzioni di città in cui a presentare avvallamenti è la pavimentazione, e non solo per il passaggio dei pesanti mezzi a motore.

In quelle specifiche situazioni, come evidente in via Mariani, sempre trafficata, a collassare su se stesso è stato il manto stradale sottostante: un problema doppio in quanto per risistemare la carreggiata in quei casi occorrerà rimuovere la pavimentazione e risolvere il problema che ha causato l’abbassamento, per poi procedere a una nuova posa della pavimentazione.

f.d.