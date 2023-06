L’1 aprile 1971 venne aperto a Faenza, in via Fratelli Rosselli 18, il Centro di educazione psicomotoria per il trattamento riabilitativo dei fanciulli colpiti da paralisi cerebrale infantile, realizzato per iniziativa dell’Amministrazione provinciale. Il servizio poteva accogliere una cinquantina di bambini.

Nel 1971 i fanciulli assistiti erano ventitré, in età dai 3 ai 14 anni. Funzionavano i servizi di fisiochinesiterapia, una sezione di scuola materna, una scuola di ortofonia e di terapia occupazionale, il servizio sociale. Il Centro medico e direzionale era lo stesso di Ravenna.

A cura di Carlo Raggi