Il centro estivo parte grazie alle donazioni

La raccolta fondi ’Una bella estate anche per me’ è stata un grande successo, con 23.640 euro donati per dare continuità nelle colline faentine al centro estivo La Maccolina, dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Ma non solo. La Bcc ravennate forlivese e imolese ha deciso di donare ulteriori risorse per raggiungere 40mila euro, la cifra necessaria per garantire il centro estivo per tutta l’estate.

Ieri il centro estivo è stato inaugurato ufficialmente alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui Isabella Conti, assessora regionale al Welfare. La raccolta fondi era stata lanciata dal Consorzio Solco Ravenna per conto degli enti che fanno parte del tavolo per l’autismo dell’Unione della Romagna Faentina, con l’obiettivo di raccogliere i fondi utili a organizzare e gestire almeno 4 settimane di cre per 14 bambini e ragazzi. "Grazie alla solidarietà dei tanti donatori della campagna su ideaginger e della Bcc riusciremo a garantire un servizio essenziale a tante famiglie per tutta l’estate e fino al rientro a scuola – sottolinea Antonio Buzzi, presidente di Solco Ravenna –, coprendo in totale 12 settimane con il centro estivo".

Il centro estivo si trova a Faenza, in via Tebano 150, in alcuni spazi ricavati da ’La Maccolina’, il centro socioriabilitativo diurno per adulti della cooperativa Educare Insieme. Il progetto rientrava in un’offerta di servizi già avviata dal tavolo per l’autismo, che aveva ricevuto un finanziamento ministeriale di durata triennale, ma che dopo il primo anno non è stato confermato. I bambini e i ragazzi che frequentano il centro estivo sono stati individuati dai servizi di riferimento dell’Ausl Romagna e dell’Unione e possono partecipare a una o più settimane di Cre. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, viene scandita da giornate con attività diverse, gestite da educatrici ed educatori formati sull’autismo.