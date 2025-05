Il Centro per l’impiego presenta percorsi formativi post diploma

Il Centro per l’impiego promuove ‘Next Step!’, un evento informativo dedicato alla presentazione dei percorsi formativi post-diploma attivati sul territorio e finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus. All’incontro, che si svolgerà mercoledì 28 maggio alle 14.30, sarà possibile partecipare sia in presenza, nella sede del Centro per l’impiego in via Teodorico 21, sia online.

Durante l’evento verranno illustrati corsi gratuiti di alta qualità (da 300 a 500 ore), progettati da enti di formazione accreditati in collaborazione con imprese del territorio e istituzioni regionali. Al termine del percorso, i partecipanti conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale, favorendo così l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è rivolta in particolare a:

diplomati, diplomandi e studenti delle scuole superiori,

laureati e giovani in cerca di opportunità formative,

famiglie e cittadini interessati a percorsi professionalizzanti.

La partecipazione è libera e gratuita. Per iscriversi occorre compilare il modulo online disponibile al link: https://forms.office.com/e/TrdSGd6jnj.