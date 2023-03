Il Centro sociale ’La Quercia’ raccoglie fondi per lo Ior

Ha ottenuto un ottimo riscontro l’iniziativa organizzata dal Centro sociale ’La Quercia’ in collaborazione con ANCeSCAO, insieme a Comune e Provincia di Ravenna mercoledì, in occasione della Festa della DOnna. Nella sede del Centro sociale, in piazza Medaglie d’Oro, il programma offriva musica con le canzoni di Angela B. A tutte le partecipanti inoltre sono stati offerti mimosa e frappe. Il valore aggiunto dell’iniziativa è che parte del ricavato della giornata (conclusasi con una cena) verrà devoluto al progetto Margherita dello Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo. Attraverso di esso lo Ior offre gratuitamente una parrucca alle donne che durante la malattia oncologica affrontano il momento della caduta dei capelli. Durante l’appuntamento il parrucchiere e il volontario offrono consulenza, assistenza e ascolto: sarà possibile provare diversi modelli di parrucca in modo da scegliere così quella che si preferisce, in base al proprio gusto e alle proprie esigenze. Ogni anno viene data assistenza a oltre 300 donne in tutta la Romagna.