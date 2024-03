Il centrodestra compatto appoggia Barone

L’appoggio sussurrato da settimane da parte delle componenti del centro destra lughese alla lista civica ’CambiAmo Lugo’ che sostiene la candidatura di Francesco Barone è, da ieri, ufficiale. Nel corso dell’incontro organizzato al salone Estense della Rocca Fratelli d’Italia, Forza Italia, Area Liberale e anche la Lega, dopo i tentennamenti dell’ultimo periodo, hanno dichiarato la rispettiva volontà di correre insieme a Barone verso le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. "È la voglia di cambiare che mi ha spinto ad accettare la candidatura – ha sottolineato l’avvocato 36enne –. Negli ultimi decenni ho visto la città arrivare a un punto di non ritorno a causa di una amministrazione che non ascolta e impone le decisioni. Non sono un politico. Diciamo che sono umano, sono un cittadino che vive i problemi di tutti. Sono proprio quelli che intendo portare all’attenzione. Oltre a questo sono anche padre di una bimba. Noi abbiamo un compito importante, quello di lasciare ai nostri figli una bella eredità".

Nella visione di Barone e della coalizione che lo appoggia, il rinnovamento di Lugo deve passare attraverso dinamiche interne ed esterne, per migliorare anche la sua attrattività. "Se siamo tutti qui vuol dire che a noi Lugo piace, altrimenti ci saremmo spostati a vivere altrove" ha commentato Barone, ricordando il forte valore delle radici che per lui affondano proprio nel tessuto lughese. A offrire il sostegno a Barone, in rappresentanza delle varie forze politiche, erano presenti la senatrice Marta Farolfi di Fratelli d’Italia, l’onorevole Jacopo Morrone della Lega, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero, il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Dore e il fondatore e presidente di Area Liberale, Gabriele Padovani.

"Quello di cambiare, come esprime il logo della lista civica, è un grande obiettivo" ha sottolineato Morrone, che ha tenuto a ringraziare i consiglieri comunali e tutti coloro che, per la Lega, hanno svolto incarichi nelle consulte di decentramento. "Mi auguro che tu possa avere tutto il sostegno possibile da parte dei tuoi cittadini – ha poi aggiunto, rivolgendosi a Barone –. Il tuo è un gesto d’amore per la città e anche noi ti daremo tutto il nostro appoggio". Da parte di Padovani, a conclusione dell’incontro, un invito rivolto a tutti i sostenitori di Barone: quello di "iniziare a chiamarlo già sindaco".

Monia Savioli