Il centrodestra verso le Comunali. Oltre a Patuelli un altro nome in ballo

Si delineano le prime alleanze in vista delle amministrative del 9 giugno 2024. L’incontro avvenuto pochi giorni fa fra i coordinatori, sul territorio, di Fratelli d’Italia e Lega, ha aperto la strada alla nascita della coalizione di centrodestra che dovrebbe allargarsi anche a Forza Italia, Area Liberale e alla lista civica creata ad hoc per sostenere il possibile candidato, non appena ne sarà ufficializzato il nome. Fratelli d’Italia, al momento, punta sull’avvocato Paola Patuelli che, tuttavia, nonostante sia stata coinvolta ormai da mesi, non ha ancora sciolto le riserve. Per questo si sta affacciando la possibilità che emerga un altro nominativo, protetto, al momento, dal più stretto riserbo. Il percorso caratterizzato dall’alleanza Fratelli d’Italia-Lega, in linea con gli orientamenti a livello nazionale, sarà caratterizzato da qualche novità.

"Chi è intenzionato a esprimere un candidato per il ruolo di sindaco deve presentare un vero e proprio business plan – spiega il coordinatore di Fratelli d’Italia per l’Unione ed il comune di Lugo, Rudi Capucci. "Se si corre per vincere e non soltanto per avere un posto nel consiglio comunale – sottolinea Capucci – è fondamentale modificare l’approccio utilizzato fino ad ora". Seguendo la logica di pianificazione proposta, Fratelli d’Italia sta già per completare i vari passaggi che portano verso l’avvio della campagna elettorale. "Il nostro programma è già pronto al 90% – continua –. Stiamo già lavorando alla definizione della squadra che sosterrà il sindaco e abbiamo già individuato un possibile nominativo per l’assessorato al bilancio. A breve poi saremo in grado di comunicare anche il nome del candidato scelto per il ruolo di primo cittadino. Per sostenerlo creeremo probabilmente una lista civica in grado di coinvolgere anche coloro che sono ad di fuori delle logiche di partito". Presto arriverà anche la sede di Fratelli d’Italia, in uno dei locali sfitti di Galleria Matteotti. Da parte della Lega, l’intenzione di appoggiare il progetto. "È auspicabile che il centrodestra a Lugo presenti un progetto unitario, anche alla luce degli ottimi risultati che questa coalizione sta raggiungendo a livello nazionale e in tutti I territori in cui governa – sottolinea il segretario comunale e consigliere della Lega, Francesco Martelli –. Il gruppo Lega, forte dell’importante lavoro svolto in questi anni in Consiglio comunale e nelle Consulte giocherà un ruolo chiave nelle prossime amministrative". Meno definita la posizione di Area Liberale che, nonostante diano tutti ormai come parte dell’alleanza del centrodestra, pone ancora riserve. "Area liberale è un movimento autonomo che si pone a tutela degli interessi del cittadino lughese e in alternativa all’attuale sistema di potere Pd, che da tempo sta mostrando tutti i suoi limiti – precisa il referente per Lugo, Giulio Drei –. Ispirandoci a valori liberal-popolari e con approccio pragmatico stiamo elaborando proposte di governo per la nostra comunità che stanno trovando significativo riscontro nell’ambito del civismo lughese. Puntiamo a essere un’alternativa politica concreta per l’elettorato moderato che non si riconosce nel sistema di potere Pd. In vista delle prossime amministrative vediamo nei partiti che compongono il centrodestra interlocutori privilegiati, con cui è possibile definire una piattaforma programmatica comune, sempre che ve ne sia la reciproca intenzione".

Monia Savioli