Il Centrosinistra largo scricchiola "Italia Viva è dentro o fuori?"

Scintille durante il consiglio comunale di martedì all’interno della maggioranza: per la prima volta il bilancio del Comune è infatti stato approvato con l’astensione di una delle forze politiche che compongono la coalizione al governo della città. Italia Viva, attraverso il suo consigliere Alessio Grillini, ha scelto di astenersi, con motivazioni che hanno destato scalpore. "Nel bilancio è assente una voce di spesa importante, quella legata al turismo. Su quel fronte non si guarda avanti, non si investe. Manca ancora un sito per la promozione turistica, non ci sono investimenti per quegli sport che caratterizzano il territorio". Parole che hanno lasciato il segno considerando che l’unico assessorato in quota Italia Viva è proprio quello legato al Turismo, di cui è titolare Federica Rosetti. Sulla quale il giudizio del consigliere è durissimo: "quello in quota Italia Viva si rivela un assessorato senza portafoglio. E’ l’assessora che ha lasciato a se stesso il turismo o è la delega ad essere andata altrove?". Parole che non sono cadute nel vuoto: con un comunicato a firma di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa e della lista civica Faenza Cresce arriva infatti a Italia Viva una richiesta di chiarimento: "il voto di astensione di Grillini sulla proposta di Bilancio di previsione 2023 è un segnale politicamente grave che rischia di minare alla radice il patto di fiducia tra le forze politiche della coalizione di maggioranza. Il Bilancio non è una delibera ordinaria ma l’atto fondamentale e più politico attraverso cui si delineano le scelte amministrative che la giunta dovrà concretizzare nelle sue azioni future. Perciò: Italia Viva si sente ancora parte integrante di questo progetto politico e amministrativo? Chiediamo un chiarimento a Italia Viva teso a verificare se sussista ancora la volontà di restare nella maggioranza, oppure se le prospettive politiche siano cambiate. Tanto più alla luce sia delle motivazioni addotte da Grillini, a nostro avviso pretestuose, sia perché in tutti questi mesi di confronto mai Italia Viva aveva sollevato problemi relativi alla proposta di Bilancio poi votata all’unanimità dalla giunta, di cui fa parte l’assessora della stessa Italia Viva Rosetti. Senza una risposta netta sul piano politico e amministrativo, ognuno sarà costretto ad assumersi le proprie responsabilità".

Filippo Donati