Il ceramista faentino Aldo Rontini protagonista in Giappone

Lo scultore e ceramista faentino Aldo Rontini è protagonista della mostra ‘Embarking on a trip around the world at crafts museum’, in corso fino al 26 febbraio al National Crafts Museum di Kanazawa, in Giappone. La sua opera dal titolo ‘Ricciolina’, eseguita nel 1986, è infatti stata scelta quale icona della mostra sui manifesti e sul catalogo. La scultura è parte della serie dedicata all’Italia, in una rassegna sul design ceramico dagli anni ‘70 dell’Ottocento – rievocati attraverso le creazioni dello scozzese Christopher Dresser, fra i massimi esponenti del movimento Arts and crafts – fino alla contemporaneità, con sguardi su Europa, Cina, Nord America e Brasile. Fra le altre, sono esposte opere di Enzo Mari, Alvar Aalto, Mies van der Rohe ed André Girard, oltre che dei faentini Guerrino Tramonti e Carlo Zauli.

La scultura di Rontini, un vaso cui l’artista diede la forma di un vestito inamidato dipinto a mano in turchino e oro, vide la luce nei laboratori della Cooperativa Ceramica di Imola nel 1986, parte di una serie che contava una ventina di altri esemplari. La tecnica che Rontini scelse fu quella del colaggio, in una sorta di dialogo fra forme e vuoto. Fu acquistata quasi subito dal Museo nazionale di arte moderna di Tokyo. Accanto all’opera di Rontini sono esposte altre due sculture in qualche modo faentine: ‘Form on the table’ di Stefano Dal Monte Casoni e uno dei gatti dalla posa faraonica cui nel tempo ha dato vita Mokichi Otsuka. Entrambi furono studenti di Rontini al corso di scultura del Ballardini fra gli anni Ottanta e Novanta. Nonostante le abbondanti nevicate che hanno colpito il Giappone – la prefettura in cui è compresa Kanazawa ne è spesso soggetta, trovandosi sulla costa occidentale dell’arcipelago, frequentata regolarmente dalle correnti provenienti dalla Siberia – il museo è rimasto aperto, e la mostra ha contato l’arrivo di numerosi visitatori.

Filippo Donati