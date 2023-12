Il ’charity shop’ per aiutare i malati

È attivo da ieri e lo resterà fino al 22 dicembre il temporary charity point nei locali della Bcc ravennate, forlivese e imolese, in piazza della Libertà 7. All’interno si vendono oggettistica e articoli natalizi per la fondazione Ant onlus (Assistenza nazionale tumori). Il ricavato sarà interamente devoluto all’Ant per il progetto ’Da cuore a cuore’. Lo spazio è messo a disposizione gratis dalla Bcc, gestito direttamente dai dipendenti della banca su base volontaria. Il ricavato andrà a favore dell’assistenza

medico-specialistica a casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica

gratuiti di fondazione Ant onlus. Il Charity Point è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e martedì e giovedì dalle

9.30 e alle 11.30.