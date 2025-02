Il ciclismo saluta Grisandi. Folla alle esequie del carabiniere

Grande commozione ai funerali di grisandi, l’ex-campioe del ciclismo, nonché carabiniere da poco in pensione, scomparso alcuni giorni fa, a sessant’anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Il popolo romagnolo del pedale si è radunato rendere omaggio alla figura di Grisandi, che in maglia azzurra seppe issarsi fino ai vertici massimi delle competizioni nel ciclismo su pista, e cioè i Gochi olimpici: con la nazionale prese parte all’edizione del 1984 di Los Angeles, come riserva, e a quelle del 1988, in terra coreana.

Nel mezzo, nel 1985, il successo più grande della carriera, l’oro mondiale ottenuto nell’inseguimento a squadre.

In pista aveva raccolto più di cento vittorie.

Terminata l’avventura su due ruote si era costruito una carriera all’interno della Forestale e poi dell’Arma dei Carabinieri: era stato anche impiegato presso la Polizia giudiziaria. A rendergli omaggio ai funerali anche la pm Marilù Gattelli, che faceva le veci del procuratore.