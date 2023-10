Il cimitero riaperto completamente. Ma per i danni ci vorranno anni

Era un’enorme distesa di acqua giallastra il cimitero dell’Osservanza la mattina del 17 maggio: nella parte più a sud-est, sotto l’argine del Lamone, l’altezza dell’acqua, se si considerano i loculi sotterranei, raggiungeva anche i sette metri. Un’incredibile e devastatrice distesa di acqua e fango che per diverse settimane rese inagibile tutta l’immensa area cimiteriale. Da ieri, a cinque mesi esatti da quella drammatica notte fra il 16 e il 17 maggio, anche l’ultimo lembo, quello appunto più a sud-est, i loculi della Badia seconda e terza, è stato riaperto al pubblico. Settima e ultima tappa di ripristino a cominciare da metà giugno. Una corsa contro il tempo voluta da Azimut, in vista anche della ricorrenza del Due novembre. Restano interdetti solo il Giardino del ricordo, un fazzoletto di terra utilizzato per le ceneri (è adiacente all’area utilizzata dal cantiere ancora presente), la Chiesa di San Girolamo e la sala del Commiato (la chiusura è dovuta a motivi di sicurezza, legati alla stabilità delle strutture investite da tonnellate di acqua).

Ma ci vorrà tempo, forse qualche anno, per sanare le ferite profonde subite dai loculi (ma non solo, lo vedremo), soprattutto quelli a tre piani, dai sotterranei al piano terra fino ad alcuni metri di altezza. Qui i corridoi sono sistematicamente invasi dall’acqua che trasuda dalle pareti e dai loculi e la stagione cui si va incontro non favorisce certo il prosciugamento; acqua scura, che porta con sé il dissolvimento delle particolari vernici delle bare, che da qualche parte si tenta di arginare con segatura. È certo che prima che i muri in ‘forato’ e il cemento dell’intonaco cessino di restituire l’acqua di cui sono stati imbevuti per giorni, occorrerà un tempo lunghissimo. Ma non sono solo i rivoli di acqua a testimoniare quanto accaduto cinque mesi fa: ancor più lo evidenziano le tante lapidi in marmo staccate, molte anche frantumate: qui l’acqua è arrivata con un moto vorticoso che ha messo a dura prova le strutture. E poi ovunque ci sono ancora le onnipresenti tracce del fango essicato.

In questi loculi sotterranei trovano riposo persone morte un secolo fa come anche solo due anni fa. All’esterno, anche il ‘campo Bertoni’ per sepolture in terra - a due passi dalla recinzione a ridosso dei terreni agricoli che dividono il cimitero dal quartiere, terreno che ancora porta i segni dell’argilla depositata e spaccata dal sole e dove una ruspa sradica un’intera piantagione di alberi da frutta - è stato ripulito dal fango; le lapidi e le croci in legno sono state ripristinate. La dislocazione aperta del luogo ha impedito che l’immane mole di acqua incontrasse resistenze e così lapidi e croci sono state magari divelte e poi ricoperte di fango, ma non frantumate. Molte delle nude tombe mostrano già l’intervento di familiari, chi ha portato una pianta, chi un vaso di fiori, chi ha cercato di ripristinare un po’ di verde attorno.

Risalendo verso la parte monumentale (la meno colpita dalla calamità) ecco l’area, di fronte alla rotta dell’argine, resa agibile fin dall’estate scorsa: qui la violenza dell’acqua oltre che abbattere per parecchie decine di metri l’antico muro perimetrale (che dovrà essere ricostruito) ha divelto e mandato in frantumi lapidi e vasi in marmo a suo tempo ben ancorati alle tombe di famiglia. C’è un intero deposito di frammenti ed è destinato a restare, muto testimone nel tempo di un disastro indubbiamente memorabile. E poi ci sono anche monumentali tombe di famiglia che ancora recano i segni interni dell’acqua e del fango: verosimilmente per molte di queste tombe non vi sono più familiari in vita o in grado di procedere alla pulizia dei tempietti.

Carlo Raggi