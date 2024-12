Il cinema Astoria ancora chiuso. La riapertura nell’autunno : "Quattro sale e film d’essai"

Bisognerà aspettare ancora un anno per vedere il cinema Astoria finalmente aperto e funzionante. I lavori per completare le quattro sale che saranno dedicate alle pellicole d’essai, sono quasi ultimati, ma l’apertura è stata ugualmente posticipata a settembre, ottobre 2025, in occasione dell’apertura della stagione cinematografica.

La conferma arriva da Giorgio Federico Nitti, presidente e amministratore delegato di Eufente, società proprietaria di Cinemacity, che nel 2022 si è aggiudicata all’asta anche la struttura di via Trieste. "A ottobre la struttura si è allagata – spiega – e questo ha rallentato i lavori. Avremmo voluto aprire a Natale, ma non essendoci riusciti rimandiamo alla prossima stagione cinematografica. I lavori sono quasi finiti, dopo l’estate del 2025 ci sarà l’apertura, non ci sono dubbi". Le quattro sale, di cento posti ciascuna, sono quelle laterali. "All’inizio – aggiunge Nitti – saremo noi a gestirle".

All’appello mancano altre due sale, da 250 posti ciascuna, al piano superiore che verranno utilizzate in vario modo. Anche quelle apriranno il prossimo anno. Potranno ospitare saggi delle società sportive, piccoli eventi musicali, convegni. Si tratta di sale con i posti a sedere e un palco.

E se per l’Astoria bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, per la sala Strocchi di via Maggiore i tempi sono invece maturi. La storica sala ravennate, di proprietà del Partito democratico, dalla fine dello scorso anno è gestita da Eufente che ha effettuato alcuni interventi di ristrutturazione al tetto e di manutenzione ordinaria all’interno e agli impianti.

"Ci hanno rilasciato il permesso di pubblico spettacolo – conclude Nitti – quindi dal primo gennaio la sala potrà partire con la sua attività. Verrà data in affitto per eventi privati e non, feste durante le quali si potrà ballare, compleanni, lauree, ma anche convegni".

La struttura ha una capienza di 250 persone se utilizzata come discoteca, di 400 se invece ospita un convegno.

